iPhone 2028年告別Sony 將搭載自研LOFIC傳感器

業內消息指出，除了 Apple 之外，OmniVision、Sony 及 Samsung 等影像技術大廠也正積極開發 LOFIC 技術，預計在 2026 至 2027 年間推出相關產品。而 Apple 的目標則是在 2028年將這項突破性技術正式導入 iPhone。

據最新消息指出，Apple 正在秘密研發自主設計的相機傳感器，並計劃於 2028 年推出的 iPhone 機型中首次搭載的 LOFIC 技術，有望將改變 iPhone 的攝影體驗！

LOFIC技術解決逆光或高對比問題

甚麼是 LOFIC 技術？這項新技術，最大特色在於能夠讓每個像素在成像過程中，根據不同光線條件以獨特模式儲存光線信息。簡單來說，LOFIC 技術可以同時完美保留畫面中高光與陰影部位的細節，解決了長久以來手機攝影在逆光或高對比場景下細節流失的問題。

這項技術的引進，將使 iPhone 能夠拍攝出真正具備「電影感」的影像作品，讓普通用戶也能輕鬆創作出專業級別的高動態範圍影片與照片。有趣的是，據了解華為已經正為 Mate 80 系列規劃類似的 LOFIC 技術方案，並會於月底正式亮相。