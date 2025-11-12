iPhone Air傳銷情慘淡　Apple延後下一代產品發布

根據The Information報導，Apple首部以輕薄為賣點的iPhone Air銷售慘淡，Apple決定延後原定與iPhone 18 Pro一同發表的下一代iPhone Air的上市時間，原本計劃在2026年秋季發布第二代 iPhone Air，重量更輕，並採用均熱板散熱，電池容量更大，但現在看來這個計畫不會實現了。

iPhone Air自9月發布以來，一直有報告稱其銷量不佳，Apple已削減產能，供應鏈也已縮減了出貨量和產量。據報道，Apple供應商富士康已拆除了除一條半生產線外的所有iPhone Air生產線，預計所有生產線將於月底停止生產，另一家供應商立訊精密已於10月底停止生產。

Apple指望這款新機憑藉其新穎的外觀吸引眼球，因為這是自2017年以來，iPhone系列首次進行如此重大的設計更新。為了打造5.6毫米的超薄iPhone，Apple不得不做出一些妥協，因此iPhone Air的電池容量更小，後置相機也只有單鏡頭，但價格依然不菲。Apple將iPhone Air售價定為999美元起，僅比iPhone 17 Pro便宜100美元，而後者配備了3個後置鏡頭，電池續航力也遠勝於iPhone 17 Pro。

Apple一直未能推出一款能夠與標準版iPhone並駕齊驅的第四款iPhone。Apple曾嘗試推出尺寸較小的5.4吋iPhone mini，但銷量令人失望；隨後又推出了尺寸更大的Plus版iPhone，作為Pro Max的平價替代品，同樣未能取得成功，最終促成了iPhone Air的誕生。