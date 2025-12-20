熱門搜尋:
dadblk2 madblk2
科技
2025-12-20 07:00:00

iPhone Fold 摺機CAD 效果圖曝光！罕有寬比例主屏

自相關計劃傳出後即成市場焦點的 Apple 首款摺Mon手機 iPhone Fold（暫名），最新有疑似 CAD 效果圖在網絡流傳。據透露其或採用罕見有寬比例螢幕設計，主屏開展後或僅比自家 iPad Mioi 稍細。

較早前有德國媒體從第三方 iPhone 配件供應鏈渠道，獲得 Apple 內部代號 V68 即傳聞中 iPhone Fold 的 CAD 效果圖資訊，包括裝置摺合及開展後詳細尺寸。

寬度較iPhone闊

據報道 iPhone Fold 摺合時體積為 120.6 x 83.8 x 9.6 mm 左右，寬度較現時各型號 iPhone 明顯更闊、但機身就較短且厚度收窄幅度理想。

傳聞iPhone Fold 外屏像素將為 2,088 x 1,422 像素，開展後主屏 2,713 x 1,920 像素，7.7 吋螢幕對角線 197.1mm 長、可視面積僅比 iPad Mini 的 8.3 吋稍細。

開展後 iPhone·Fold 體積為 167.6 x 120.6 x 4.8 mm 左右，作為參考 iPad Mini (A17 Pro) 體積為 195.4 x 134.6 x 6.3 mm，前者手感或似細一碼 iPad Mini。

其他外觀特徵方面，iPhone Fold 似乎採用類似 iPhone Air 橫向鏡頭組設計，預計配備兩組（主鏡跟廣角）鏡頭，預計突出部份將「塞滿」主板及晶片等零部件。

iPhone Fold或下年推出

另外分析師郭明錤早前接受訪問時透露，iPhone Fold 開發進度比預期慢，但仍能在 26 年下半年發表，不過供貨量或較為緊張，可能要到 2027年方較穩定。

Mobile Magazine 短評：iPhone Fold 摺合後體積較同類產品闊及短，估計是為了開展後有相對正常的主屏比例體驗，且定位能與現版本 iPhone 分隔減少相互影響。

資料來源：iphone-ticker（德國）、X（@mingchikuo）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

