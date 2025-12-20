iPhone Fold 摺機CAD 效果圖曝光！罕有寬比例主屏

自相關計劃傳出後即成市場焦點的 Apple 首款摺Mon手機 iPhone Fold（暫名），最新有疑似 CAD 效果圖在網絡流傳。據透露其或採用罕見有寬比例螢幕設計，主屏開展後或僅比自家 iPad Mioi 稍細。

較早前有德國媒體從第三方 iPhone 配件供應鏈渠道，獲得 Apple 內部代號 V68 即傳聞中 iPhone Fold 的 CAD 效果圖資訊，包括裝置摺合及開展後詳細尺寸。

寬度較iPhone闊

據報道 iPhone Fold 摺合時體積為 120.6 x 83.8 x 9.6 mm 左右，寬度較現時各型號 iPhone 明顯更闊、但機身就較短且厚度收窄幅度理想。