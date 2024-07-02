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科技
2024-07-02 15:22:16

iPhone/iPad/Mac版《生化危機7》手遊今日推出　可用iCloud自動存檔（內附下載連結）

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經典恐怖遊戲《生化危機7》已登陸iPhone、iPad及Mac等Apple裝置。

經典恐怖遊戲《生化危機7》已登陸iPhone、iPad及Mac等Apple裝置。

Capcom的第三款《Resident Evil 7 Biohazard》（《生化危機7》）遊戲，在iPhone、iPad及Mac系列設備上登場。遊戲比以往更為進化，將會帶來接近家用機《Resident Evil》的遊戲體驗。

《Resident Evil 7 Biohazard》免費下載，但需購買完整遊戲。 可利用DualSense、Xbox或Backbone手掣操控遊戲。

可使用遊戲手掣

7月2日上市的《Resident Evil 7 Biohazard》手遊，和已經推出的《Resident Evil Village》及《Resident Evil 4》一樣，可以使用DualSense等遊戲控制器。只要裝上手機專用的遊戲控制器，在手機上遊玩更加容易操控。

存檔更可上傳至iCloud備份，進度還可和其他裝置共享，同時支援自動上傳遊戲存檔功能，不怕玩到game over而沒有save。不過要留意遊戲只支援iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max、iPad Pro M1第3代以上、iPad Air M1第5代，Mac亦需Apple M1晶片或以上，並需要使用iOS 17.0及iPadOS 17.0或以上系統。

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《Resident Evil 7 Biohazard》遊戲免費下載體驗，要遊玩整個遊戲則需課金$158，DLC Pack亦要額外$158，下載可按此連結

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