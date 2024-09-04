iPhone SE傳將升級OLED屏幕　轉投中韓產品日本製不再

根據9to5Mac報導，Apple計劃在明年推出全新的iPhone SE，並進行重大升級，其中包括採用OLED屏幕。如果屬實，這也代表著Apple將放棄日本專門生產LCD屏幕的供應商。

LCD轉OLED

這個報告來自日經亞洲，證實了之前有關下一代iPhone SE將採用OLED屏幕的傳言，目前只有 入門級型號iPhone SE仍然使用LCD屏幕，並由日本顯示器（JDI）和Sharp供應。過去這兩家公司曾佔據iPhone顯示屏供應高達70%。隨著Apple從LCD轉向OLED，選擇了韓國和中國供應商的產品。

報告稱，Apple已經從中國的京東方（BOE）和韓國的LG訂購了下一代iPhone SE的OLED屏幕。報告中提到：「韓國的Samsung佔據了大約一半iPhone OLED顯示屏市場，而LG Display的份額約為30%，京東方約為20%。JDI和Sharp都不會大規模生產智能手機的OLED顯示屏，隨著舊款SE的停產，它們的合作關係也將結束。」