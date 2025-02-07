iPhone SE 4傳最快下周發布　預計定價低於500美元

根據彭博社的Mark Gurman報導，Apple的下一代iPhone SE最快將於下週首次亮相，並於2月稍後發布。預計Apple不會為iPhone SE 4舉辦活動，而是會透過新聞稿發布。

支援Apple Intelligence

iPhone SE 4預計將採用iPhone 14風格的設計，Apple取消了目前iPhone SE的厚邊框和Touch ID Home按鈕。當iPhone SE 4推出時，將標誌著iPhone系列中Touch ID的終結。

Apple計劃在iPhone SE 4中推出其自製內部數據機，這將是第一款配備新modem晶片的iPhone。雖然Apple的modem晶片不會像Qualcomm那麼先進，但這將是Apple減少對Qualcomm依賴的第一步。

iPhone SE 4將支援Apple Intelligence，並將配備與iPhone 16相同的A18晶片和8GB RAM。它還將配備USB-C端口，並且預計將配備4800萬像素後置單鏡頭。