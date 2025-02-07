iPhone SE 4傳最快下周發布　預計定價低於500美元

根據彭博社的Mark Gurman報導，Apple的下一代iPhone SE最快將於下週首次亮相，並於2月稍後發布。預計Apple不會為iPhone SE 4舉辦活動，而是會透過新聞稿發布。
支援Apple Intelligence
iPhone SE 4預計將採用iPhone 14風格的設計，Apple取消了目前iPhone SE的厚邊框和Touch ID Home按鈕。當iPhone SE 4推出時，將標誌著iPhone系列中Touch ID的終結。
Apple計劃在iPhone SE 4中推出其自製內部數據機，這將是第一款配備新modem晶片的iPhone。雖然Apple的modem晶片不會像Qualcomm那麼先進，但這將是Apple減少對Qualcomm依賴的第一步。
iPhone SE 4將支援Apple Intelligence，並將配備與iPhone 16相同的A18晶片和8GB RAM。它還將配備USB-C端口，並且預計將配備4800萬像素後置單鏡頭。
雖然目前的iPhone SE售價為429美元，但由於採用了更快的晶片、Face ID和其他功能，Apple可能會提高新型號的價格。不過，預計定價將保持在500美元以下，因此iPhone SE 4可與Samsung和Google的中階智能手機競爭。
Gurman表示，Apple將在推出新款PowerBeats Pro 2耳機的同時推出iPhone SE 4，計劃最早於 2月11日推出。
消息來源：MacRumors