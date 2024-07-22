iPhone SE 4傳最快九月投產 機背佈置或跟 iPhone 16 一模一樣！

近日網絡有不少關於 Apple 平價定位 iPhone SE 4 消息流傳，其中有說法指裝置機背佈置，將跟預計在九月推出的 iPhone 16 標準版完全相同，推翻了其可能參照 iPhone 14 外觀的早前傳言；另外又有消息指裝置亦可能在九月出貨投產，意味廠方或已制定了發佈時間表。

關於 iPhone SE 4 機身設計傳言，來自國內爆料達人「定焦數碼」上週末於微博帳號發言，其提到平價定位 iPhone SE 4 的後蓋工藝，將與即將在九月發表的 iPhone 16 標準版完全一樣。

可能在 9 月底推 iPhone SE 4 出貨計劃

關於 iPhone SE 4 機身設計傳言，來自國內爆料達人「定焦數碼」上週末於微博帳號發言，其提到平價定位 iPhone SE 4 的後蓋工藝，將與即將在九月發表的 iPhone 16 標準版完全一樣。

該說法推翻了今年 3 月左右流傳疑似 iPhone SE 4 的 CAD 設計圖（下圖）時，指裝置框體或參照 iPhone 14 數據傳言。考慮到如 Apple 打算讓裝置顯得更新款、而不會予人舊機「翻炒」觀感下，參照最新機型設計似乎相對合理。