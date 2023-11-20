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科技
2023-11-20 12:40:00

iPhone SE 4傳正式立案內部代號V59 尺寸或更似 iPhone 14？

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iPhone SE 4傳正式立案內部代號V59 尺寸或更似 iPhone 14

iPhone SE 4傳正式立案內部代號V59 尺寸或更似 iPhone 14

在 iPhone 15 系列已發佈、而新代 iPad 又未至的 11 月，對果迷已言可算是淡季；不過近期關於傳聞中大眾定位第 4 代 iPhone SE 消息就頗為豐富，最新消息指蘋果已正式立案開發，並要求裝置屏幕成本要壓至 38 美元（約港幣 $300）左右。

iPhone SE 4傳聞規格相對像iPhone 14，最大分別只是單鏡頭 iPhone SE 4傳聞蘋果已正式為立案，內部代號為 V59 iPhone SE 4傳聞不會用上 mini 系列框體

據爆料達人「剎那數碼」在其微博帳號提到，蘋果已正式為第 4 代 iPhone SE 立案，內部代號為 V59；文中又提到從供應鏈方面獲得資訊，指似乎為確認生產成本關係，蘋果似乎要求螢幕面版供應商，將成本壓在 38 美元（約港幣 $300）左右，或代表蘋果仍打算維持 iPhone SE 4 的價格優勢。

至於第 4 代 iPhone SE 配置方面，現時裝置生產進程仍在 P1 初步階段，未知其配備 Face ID 模組大小狀況，但據爆料人回應網友提問資訊，指至少 iPhone SE 4 樣本機機背頗似 iPhone XR。

網上流傳iPhone SE 4效果圖（網上圖片） 網上流傳iPhone SE 4效果圖（網上圖片） 網上流傳iPhone SE 4效果圖（網上圖片）

而雖然此前 iPhone SE 產品均以細機身為賣點，不過 iPhone SE 4 就應該不會用上 mini 系列框體，大小或更像 iPhone 14；另外 iPhone SE 4 預計將保留機背單主鏡設計，傳輸埠亦應同步換成 Type C 埠。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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