iPhone SE 4渲染圖曝光 外觀傳繼承iPhone 14、傳6.1吋Mon及僅165g!用 Face ID？

蘋果未有iPhone SE 4推出時程，不過果迷仍然對平價定位第 4 代 iPhone SE 感興趣。較早前網絡先後有相關外觀細節流傳，再由直播出繪製出更像實機的渲染圖集。
iPhone SE 4 傳聞用Face ID 凹屏感應器
YouTube 頻道 AppleTrack，早前發表了主題為「iPhone SE 4 Leaks and Rumors」影片，據透露其從外媒 MacRumors 引述消息人士、關於第 4 代 iPhone SE 傳聞設計細節，繪製出更像真 iPhone SE 4 渲染圖，讓果迷能更具體地感受裝置特色。
外觀上 iPhone SE 4 傳聞將繼承自最後一款採用 Face ID 凹屏感應器佈置的 iPhone 14，畫面尺寸由 SE 3 的 4.7 吋擴大至 6.1 吋，換上更佳畫質 OLED 面板不過就不支援 ProMotion 動態更新率。
iPhone SE 4傳聞規格
iPhone SE 4機身規格部份裝置將一如其他 iPhone 般換上 USB Type-C 埠，現時未知會否對應 MagSafe 無線充電，機背鏡頭組則保持單一 4,800 萬像主鏡，另外重量則可能比 iPhone 14 更輕，僅 165g（iPhone 14 為 172g）。而因機身配置大升級關係，預計 iPhone SE 4 定價將無可避免地上調。
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