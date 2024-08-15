iPhone SE 4 更多配置曝光！ 傳支援Apple Intelligence、最快明年3月發布

近期有不少關於來年 Apple 新款 iPhone 資訊流傳，除走輕薄路線的 iPhone Air 外，另一款以主流市場為定位的 iPhone SE 4，新近同樣有不少相關訊息傳出。

iPhone SE 4 更多配置曝光！ 傳支援Apple Intelligence、最快明年3月發布

iPhone SE 4 或會在 2025 年初時份發布 此前彭博社 Mark Gurman 曾在其專欄提及，價格更相宜的 iPhone SE 4 或會在 2025 年初時份發布；其後有不少消息源跟媒體推斷，這款預計價格將由 429 美元加至 499 美元（約港幣 $3,890）的入門版 iPhone 新品，將頗大機會在 2025 年 3 月面向市場。而因為盛傳裝置將建基 iPhone 14 框體設計，同時會配備 OLED 面板，故普遍接受 iPhone SE 4 將加價說法。

另一個讓普遍輿論不抗拒 iPhone SE 4 理由，則為手機預計將與即將推出的 iPhone 16 系列看齊，會支援 Apple Intelligence 應用。考慮到 iPhone 平台只有 A17 Pro 或更新版本晶片方支援此功能，故如消息屬實則 iPhone SE4 亦頗大機會同樣用上最新代 A18 晶片，使其有充足算力支援 AI 演算應用。其他 iPhone SE4 流傳功能尚包括機背 48MP 單鏡、跟換上 Face ID 辨識等。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載