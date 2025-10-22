iQOO 15發布 規格有三星 M14 面板 全場景光追 連影相都勁？

日前 vivo 旗下品牌 iQOO 旗艦 iQOO 15 手機正式發佈，國內售價 4,199 人民幣（約4,580港元）起，集 S8 Elite Gen 5 晶片、最新三星 M14 OLED 螢幕，全 50MP OIS 潛望三鏡，內置 Q3 晶片支援全場景光線追蹤等強勁功能。
據 iQOO 手機官方微博帳號宣布，選擇在雙11首晚開賣，iQOO 15 首 30 銷量已超越上代首日全天銷量，創 iQOO 品牌歷史首銷紀錄。
iQOO 15 已正式開售，顏色設賽道版（黑）、傳奇版（白）、凌雲及曠野四色選擇，提供由 12+256 到 16+1TB 共五種配置。
iQOO 15 標配 12+256 售4,199人民幣、頂配 16+1TB 售5,499人民幣（約$6,000港元），另具 1TB 同價位王者榮耀典藏版開賣。採用高通 S8 Elite Gen 5 晶片，iQOO 15 加入自研發 Q3 電競晶片，具獨有全場景光追、2K + 144fps 超分超幀，對應《原神》等多款人氣 3A 手遊大作。
螢幕部份 iQOO 15 首配 6.85 吋三星 M14 OLED 面板，其具 2K LEAD OLED 技術，提供 3,168 x 1,440 解像度、144Hz 更新率及達 94.37% 屏佔比。
攝影部份 iQOO 15 則具由 IMX921 50MP OIS 主鏡、IMX882 50MP OIS 潛望長焦跟 50MP 廣角組成三攝，支援達 100x 變焦、AI 特效等攝影功能。
Mobile Magazine 短評：是次 iQOO 15 尚有 7,000mAh 大電池、100W 有線跟 40W 無線充電、超聲波屏幕指紋跟 1511 對稱雙揚聲等升級，相當全面。
資料來源：vivo（中國）
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載