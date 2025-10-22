iQOO 15發布 規格有三星 M14 面板 全場景光追 連影相都勁？

據 iQOO 手機官方微博帳號宣布，選擇在雙11首晚開賣，iQOO 15 首 30 銷量已超越上代首日全天銷量，創 iQOO 品牌歷史首銷紀錄。

iQOO 15 已正式開售，顏色設賽道版（黑）、傳奇版（白）、凌雲及曠野四色選擇，提供由 12+256 到 16+1TB 共五種配置。

iQOO 15 標配 12+256 售4,199人民幣、頂配 16+1TB 售5,499人民幣（約$6,000港元），另具 1TB 同價位王者榮耀典藏版開賣。採用高通 S8 Elite Gen 5 晶片，iQOO 15 加入自研發 Q3 電競晶片，具獨有全場景光追、2K + 144fps 超分超幀，對應《原神》等多款人氣 3A 手遊大作。

螢幕部份 iQOO 15 首配 6.85 吋三星 M14 OLED 面板，其具 2K LEAD OLED 技術，提供 3,168 x 1,440 解像度、144Hz 更新率及達 94.37% 屏佔比。