JACE代言Sony LinkBuds系列耳機　全新LinkBuds Fit、LinkBuds Open及LinkBuds揚聲器

Sony自2022年首次推出LinkBuds系列以來，終於推出新產品，包括全無線降噪耳機LinkBuds Fit、開放式無線耳機LinkBuds Open以及LinkBuds揚聲器，多種配色選擇，兼可搭配不同顏色的保護套和零壓貼合承托配件，襯托出個人化的外觀，感覺更加清新年輕，JACE陳凱詠更成為Sony LinkBuds無線耳機系列香港代言人。

全無線降噪耳機LinkBuds Fit

配有新設計的專用零壓貼合承托配件和耳塞套，具有柔軟空心的尾部，以減少耳朵的接觸及壓力，鉤狀連接點可防止意外移位，隨附適用於LinkBuds Fit的柔軟貼合耳塞套，亦有效減輕壓力並增加佩戴舒適度。

LinkBuds Fit採用同樣應用在WF-1000XM5的Dynamic Driver X驅動單元，音色豐富細緻，同時實現低失真和清晰音質。支援高解析度無線音訊和DSEE Extreme，身處嘈雜環境對話也清晰。配備整合處理器V2，亦與WF-1000XM5相同，可根據用戶環境實時優化降噪水平，同時自動環境音效模式可自動調整環境聲音。

操作方面有Wide Area Tap功能，用戶只需點按其中一邊耳朵的前方兩次或三次便可控制音樂播放，無需觸碰耳機。具有多點連接、即時播放和暫停、頭部姿勢控制、內置語音控制Speak-to-Chat功能。電池總播放時間長達21小時，同時具有IPX4防水等級，相當全面。

LinkBuds Fit備有黑色、白色和薄荷綠色可供選擇，配件有各種款式和顏色的零壓貼合承托配件和充電盒保護套，自訂個人專屬耳塞，搭配不同服飾。