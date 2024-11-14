JACE代言Sony LinkBuds系列耳機　全新LinkBuds Fit、LinkBuds Open及LinkBuds揚聲器

Sony自2022年首次推出LinkBuds系列以來，終於推出新產品，包括全無線降噪耳機LinkBuds Fit、開放式無線耳機LinkBuds Open以及LinkBuds揚聲器，多種配色選擇，兼可搭配不同顏色的保護套和零壓貼合承托配件，襯托出個人化的外觀，感覺更加清新年輕，JACE陳凱詠更成為Sony LinkBuds無線耳機系列香港代言人。
全無線降噪耳機LinkBuds Fit
配有新設計的專用零壓貼合承托配件和耳塞套，具有柔軟空心的尾部，以減少耳朵的接觸及壓力，鉤狀連接點可防止意外移位，隨附適用於LinkBuds Fit的柔軟貼合耳塞套，亦有效減輕壓力並增加佩戴舒適度。
LinkBuds Fit採用同樣應用在WF-1000XM5的Dynamic Driver X驅動單元，音色豐富細緻，同時實現低失真和清晰音質。支援高解析度無線音訊和DSEE Extreme，身處嘈雜環境對話也清晰。配備整合處理器V2，亦與WF-1000XM5相同，可根據用戶環境實時優化降噪水平，同時自動環境音效模式可自動調整環境聲音。
操作方面有Wide Area Tap功能，用戶只需點按其中一邊耳朵的前方兩次或三次便可控制音樂播放，無需觸碰耳機。具有多點連接、即時播放和暫停、頭部姿勢控制、內置語音控制Speak-to-Chat功能。電池總播放時間長達21小時，同時具有IPX4防水等級，相當全面。
LinkBuds Fit備有黑色、白色和薄荷綠色可供選擇，配件有各種款式和顏色的零壓貼合承托配件和充電盒保護套，自訂個人專屬耳塞，搭配不同服飾。
開放式無線耳機LinkBuds Open
近年特別流行開放式耳機，之前Sony亦推出過這款「冬甩」形耳機，今次LinkBuds Open有全新輕盈貼合承托配件，提供全天配戴舒適感，採用改良的幾何形狀，並有多種顏色可供選擇，配合不同風格。
採用新開發環形驅動單元，振膜中央的開放式環形驅動單元保持音訊的通透度，可清晰聆聽四周聲音，與人及環境保持聯繫。同時配備適應性音量控制功能，可根據所處位置自動優化音量。
配備Sony整合處理器V2和特別設計的11毫米環型驅動器，同時採用高順性振膜和強力釹磁鐵，重現清晰的中高頻音效。亦支援DSEE及Precise Voice Pickup技術，通話清晰無噪。同樣有自動切換功能、自動播放、捷徑存取、語音控制和Wide Area Tap功能、多點連接等，續航時間長達22小時，並擁有IPX4防水等級。
備有黑色及白色，同樣可使用自訂不同顏色款式的零壓貼合承托配件和充電盒保護套。全新 LinkBuds Fit及LinkBuds Open即日起公開發售，售價為$1699。
全新LinkBuds揚聲器
今次LinkBuds系列首次推出揚聲器，X-Balanced Speaker單元、高音揚聲器和被動式振幅器可提供清晰均衡的音效。兼有自動開關等智慧功能，配備長壽命電池和背帶，方便靈活使用。
自動切換功能可根據用戶的情況或需求自動在LinkBuds系列耳機和LinkBuds揚聲器之間切換播放，操作更簡單，透過捷徑存取功能，用戶只需輕按一下即可接聽，自動播放功能會根據用戶的習慣播放音樂，獲得更流暢的體驗。
LinkBuds揚聲器擁有所有Sony無線揚聲器中同類的最佳通話質素，實現清晰通話，並使用回音消除功能確保通話順利進行。可拆卸的背帶可隨身攜帶，亦配備專用充電座方便充電。
具有IPX4防水等級，電池續航力長達25小時，備有淺灰色和黑色可供選擇，無縫融入家中。同樣兼容Sound Connect應用程式，可設定自動切換、捷徑存取和自動播放等新功能。LinkBuds揚聲器將於2025年1月上旬公開發售，售價待定。