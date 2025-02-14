JBL Tour 3 Pro真無線藍牙耳機評測：屏幕設計實用 旗艦音質功能豐富

JBL 近年積極發展藍牙耳機市場，其在充電盒上加入屏幕的創新設計，成功吸引了不少用户的目光。全新旗艦真無線藍牙耳機 JBL Tour 3 Pro 也承襲了此設計，定價 HK$2,299。究竟它的音質表現如何？又有哪些新功能？接下來為大家詳細評測。

JBL Tour 3 Pro 採用扁平的「棍仔」設計，方便從充電盒中取出。

外觀設計與功能： JBL Tour 3 Pro 採用扁平的「棍仔」設計，方便從充電盒中取出。耳機腔體較厚，但佩戴起來依然舒適。棍仔末端配有收音咪，耳機表面印有 JBL 字樣，並採用金屬濾網。

充電盒配備彩色屏幕，即使在陽光下也能清晰閱讀和操作。除了配對鍵和 USB-C 充電接口外，還有一個巧妙的設計：USB-C 接口可以連接隨附的 USB-C to 3.5mm 耳機線，將充電盒變成無線發射器，連接飛機上的娛樂系統等 3.5mm 裝置，無線享受音樂或電影。

JBL Tour 3 Pro 可透過 JBL Headphone App 和充電盒屏幕進行操作。

操作體驗： JBL Tour 3 Pro 可透過 JBL Headphone App 和充電盒屏幕進行操作。這一大特色大大提升了使用的便利性。除了啟動 LDAC 編碼連接和系統升級必須在 JBL Hadphone App 中進行外，ANC 主動降噪、環境音感知（語音感知）、尋找耳機、藍牙/3.5mm 連接、均衡器和空間音訊等功能，均可透過 App 或充電盒屏幕控制。

值得一提的是，JBL 對聲音的講究也體現在耳機功能的細節上，例如針對矽膠和記憶海綿耳膠提供不同的聲音設定，讓用戶可以根據自己的喜好微調聽感。此外，App 還支援私密通話功能和 Auracast 廣播功能，滿足更多使用場景的需求。

JBL Tour 3 Pro 支援 ANC 主動降噪功能，在街上聆聽音樂時能有效隔絕外界噪音。

音質表現： JBL Tour 3 Pro 支援 ANC 主動降噪功能，在街上聆聽音樂時能有效隔絕外界噪音。它採用 11mm 動圈單元 + 動鐵單元的組合，以串流平台TIDAL App 播放音樂時，聲音飽滿直接，富有音樂感，低音表現也相當充沛。

一般來說，聲音飽滿且低音強勁的耳機，音場、分析力和空間感通常會有所不足。但 JBL Tour 3 Pro 在這幾方面的表現卻令人滿意

一般來說，聲音飽滿且低音強勁的耳機，音場、分析力和空間感通常會有所不足。但 JBL Tour 3 Pro 在這幾方面的表現卻令人滿意，即使聆聽編曲複雜的歌曲，也能清晰地聽到細微的樂器聲，這在藍牙耳機中相當罕見。

JBL Tour 3 Pro 的音質表現令人印象深刻，功能設定細緻且齊全，雙操作平台（App 和充電盒屏幕）的使用設計更是提升了使用體驗。

總結： JBL Tour 3 Pro 的音質表現令人印象深刻，功能設定細緻且齊全，雙操作平台（App 和充電盒屏幕）的使用設計更是提升了使用體驗。以 HK$2,299 的價格來看，值得推薦給追求高品質音效和便捷操作體驗的用戶。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章