JisuLife Ultra2旗艦級手提風扇 強勁17m/s暴風 超高容量電池

JisuLife Ultra2集多功能於一身，外觀亦比一般風扇仔更有型。

手提風扇仔是炎夏必備降溫良品，這部JisuLife Ultra2並非輕巧寧靜的類型，設計精美而風力強勁，集合充電器、電筒及除塵等功能，被稱為「萬用龍捲風渦輪風炮」，可說是風扇界的旗艦級裝備。

LED可顯示風力級數及電量，利用滾輪可調校風力。

JisuLife Ultra2搭載第3代高速節能摩打，以43,000rpm超頻轉速帶來17m/s暴風級氣流。採用第3代渦輪增壓導風系統，結合航空工程流體力學原理，透過環形增壓風道與複合式導流結構，提升風壓輸出效率。內置升級9片非對稱葉片扇葉，經流體力學改良設計，減少空氣擾流。

1-100級風力調節

Ultra2設有LED智能顯示屏，可顯示風速強度及剩餘電量百分比。手柄上搭載1-100級無段式風速調節滾輪，可微調風力控制；機背更配備三段式照明燈及警示燈，一按變成電筒。

配備9,000mAh高容量電池，最長可達25小時續航時間，較上一代提升19小時，18W快速充電技術僅需2.5小時完成充電，足夠全天使用。新增流動電源功能，可透過18W輸出為其他電子設備反向充電，一機兩用。並符合飛機攜帶規格，可帶上機去旅行。