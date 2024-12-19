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科技
2024-12-19 14:00:00

Joyoung九陽家電系列登場　全自動豆漿機、0塗層IH電飯煲

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Joyoung九陽帶來全自動豆漿機及0塗層IH電飯煲兩款旗艦家電。

Joyoung九陽帶來全自動豆漿機及0塗層IH電飯煲兩款旗艦家電。

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Joyoung九陽品牌首度來港，於1994年創立，於國內市場佔有率排名第一，主力研發健康飲食電器，包括破壁機、料理機、榨汁機、電飯煲及氣炸鍋等產品，甚至為中國航天項目研製設備，有過萬項專利技術。今次正式為香港用戶引入全自動多功能養生豆漿機和0塗層多功能IH電飯煲，使用更加方便健康。

九陽全自動多功能養生豆漿機可用預設的材料包或內置食譜製漿，售價$2,388。 只需在觸控屏幕選按食譜，即會自動煮製。 材料可在機頂放入，然後一按開機。 自動清洗後倒掉污水即可再次使用。 透過手機App有更多雲端食譜。 未來更會推出預製材料包，更加方便。

免手洗多功能豆漿機

九陽全自動多功能養生豆漿機解決了一般豆漿機的缺點，包括更靜音、更健康有營養及更方便的體驗。採用變頻輕音摩打，噪音低至35 dB，內部結構如2.3毫米加厚內膽、四葉立體鋼刀、摩打隔音裝置、2.5毫米隔音外殼等，震動噪音更低。

豆漿機內置11款預設製漿及超過150款雲端食譜，可製作多種不同飲品，只需放入材料即能自動製作。專利熬煮99微米技術，製作出的豆漿更濃郁、香醇及高營養價值。當中的「低呤豆漿」功能，以特別研發的低嘌呤技術，在製作過程中可作2段恆溫脫嘌呤，嘌呤含量減低約56%，避免過份攝取，更加健康。

轉閥AI驅動技術，內置智能程序驅動轉閥，全自動出漿及排餘水。最方便是配備清洗除菌功能，全自動免手洗，作高壓噴洗、高溫蒸洗及高速攪拌清洗3步自動清洗，一按可選快速清洗、深度清洗或熱烘除菌，毋須像傳統豆漿機一樣手洗再晾乾，除菌率高達99%，方便衛生。

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九陽第二代0塗層多功能IH電飯煲可烹煮粥飯不同功能，售價$1,988。 頂部的鋼化玻璃全彩面板，可作觸控式控制。 飯煲的醫用級SUS 316L內膽，微坑設計不易黏底。

0塗層耐用電飯煲

九陽第二代0塗層多功能IH電飯煲沒有任何化學塗層，避免了傳統電飯煲因長時間使用而塗層脫落，造成的健康風險。316L不銹鋼為醫用級材料，也讓內膽較傳統的更耐磨耐腐蝕，更加耐用。

採用電熱環繞及頂部加熱，讓球形內膽受熱更均勻。加上專利風冷水潤膜不黏技術及點陣微坑水潤膜技術，可令米粒均勻翻騰受熱，0塗層內膽加快升溫速度，米粒在120℃進行梅納反應增香。在烹調結束前進行風冷降溫，讓米飯口感更佳。醫用不銹鋼內膽內壁表面佈滿點陣排列的微坑，形成更多的水潤膜，造成不黏底的效果，清洗亦更加容易，售價$1,988。

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