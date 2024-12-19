Joyoung九陽家電系列登場　全自動豆漿機、0塗層IH電飯煲

Joyoung九陽品牌首度來港，於1994年創立，於國內市場佔有率排名第一，主力研發健康飲食電器，包括破壁機、料理機、榨汁機、電飯煲及氣炸鍋等產品，甚至為中國航天項目研製設備，有過萬項專利技術。今次正式為香港用戶引入全自動多功能養生豆漿機和0塗層多功能IH電飯煲，使用更加方便健康。

免手洗多功能豆漿機

九陽全自動多功能養生豆漿機解決了一般豆漿機的缺點，包括更靜音、更健康有營養及更方便的體驗。採用變頻輕音摩打，噪音低至35 dB，內部結構如2.3毫米加厚內膽、四葉立體鋼刀、摩打隔音裝置、2.5毫米隔音外殼等，震動噪音更低。

豆漿機內置11款預設製漿及超過150款雲端食譜，可製作多種不同飲品，只需放入材料即能自動製作。專利熬煮99微米技術，製作出的豆漿更濃郁、香醇及高營養價值。當中的「低呤豆漿」功能，以特別研發的低嘌呤技術，在製作過程中可作2段恆溫脫嘌呤，嘌呤含量減低約56%，避免過份攝取，更加健康。

轉閥AI驅動技術，內置智能程序驅動轉閥，全自動出漿及排餘水。最方便是配備清洗除菌功能，全自動免手洗，作高壓噴洗、高溫蒸洗及高速攪拌清洗3步自動清洗，一按可選快速清洗、深度清洗或熱烘除菌，毋須像傳統豆漿機一樣手洗再晾乾，除菌率高達99%，方便衛生。