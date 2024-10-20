Kindle Color Soft首度支援彩色書　Amazon四款電子閱讀新品上市

Kindle Colorsoft Signature Edition作為系列的全新成員，主打「如同紙張呈現般的豐富色彩」。配備7吋Colorsoft螢幕，黑白顯示模式下像素密度為300 ppi，彩色模式下則為150 ppi。另外，Amazon亦透過硬體和演算法的優化，在呈現出色對比度的同時，電池仍能維持長達8周的續航力。

Amazon今日（17日） 宣布Kindle閱讀器系列迎來重大更新，一口氣推出四款全新產品，其中最引人矚目的莫過於首款彩色電子書閱讀器Kindle Colorsoft Signature Edition。此外，新一代Kindle、Kindle Paperwhite和重新設計的 Kindle Scribe也同步登場。

第六代 Kindle Paperwhite

除了Kindle Colorsoft外，第六代Kindle Paperwhite也迎來升級。Kindle Paperwhite可以被視為Colorsoft的黑白版本，同樣配備7吋螢幕，核心規格也與Colorsoft基本一致。但續航力就比Colorsoft高，提升至最多12周，而機身亦更纖薄，翻頁速度也提升了25%。

基本款內建16GB儲存空間，Signature Edition版本則與Colorsof 一樣為 32GB，並支援無線充電。Paperwhite售價160美元起，折合約1,240港元，Signature Edition版本售價200美元起，折合約1,550港元，現已開放預購，預計 10 月 30 日發售。

Kindle

入門款Kindle則新增了抹茶綠配色，採用升級6吋300 ppi防眩光黑白電子墨水螢幕，對應更高顯示對比，整體螢幕亮度提高25%，並且讓翻頁速度提升，電池續航力最多6周，儲存空間為16GB，售價110美元起，折合約850港元。