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科技
2024-10-20 07:30:53

Kindle Color Soft首度支援彩色書　Amazon四款電子閱讀新品上市

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Amazon Kindle 四款新品齊發

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Amazon今日（17日） 宣布Kindle閱讀器系列迎來重大更新，一口氣推出四款全新產品，其中最引人矚目的莫過於首款彩色電子書閱讀器Kindle Colorsoft Signature Edition。此外，新一代Kindle、Kindle Paperwhite和重新設計的 Kindle Scribe也同步登場。

Kindle Colorsoft Signature

Kindle Colorsoft Signature Edition作為系列的全新成員，主打「如同紙張呈現般的豐富色彩」。配備7吋Colorsoft螢幕，黑白顯示模式下像素密度為300 ppi，彩色模式下則為150 ppi。另外，Amazon亦透過硬體和演算法的優化，在呈現出色對比度的同時，電池仍能維持長達8周的續航力。

此外，這款閱讀器還支援無線充電和藍牙連線，並具備IPX8防水等級。Kindle Colorsoft Signature Edition售價280美元起，折合約HK$2,180，即日起開放預訂，10月30日正式發售。

第六代 Kindle Paperwhite

除了Kindle Colorsoft外，第六代Kindle Paperwhite也迎來升級。Kindle Paperwhite可以被視為Colorsoft的黑白版本，同樣配備7吋螢幕，核心規格也與Colorsoft基本一致。但續航力就比Colorsoft高，提升至最多12周，而機身亦更纖薄，翻頁速度也提升了25%。

基本款內建16GB儲存空間，Signature Edition版本則與Colorsof 一樣為 32GB，並支援無線充電。Paperwhite售價160美元起，折合約1,240港元，Signature Edition版本售價200美元起，折合約1,550港元，現已開放預購，預計 10 月 30 日發售。

Kindle

入門款Kindle則新增了抹茶綠配色，採用升級6吋300 ppi防眩光黑白電子墨水螢幕，對應更高顯示對比，整體螢幕亮度提高25%，並且讓翻頁速度提升，電池續航力最多6周，儲存空間為16GB，售價110美元起，折合約850港元。

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Kindle Scribe

最後是重新設計的Kindle Scribe，10.2吋螢幕邊框改為白色等寬設計，正面看起來更像紙張。與此同時，面板的顯示效果亦有增強，觸控筆書寫起來更為順手，橡皮擦據官方稱也明顯比過去好用。

新功能Active Canvas允許用戶在頁面任何位置書寫筆記，裝置會自動調整排版。此外，新版Scribe還加入了AI功能，可辨識手寫文字並轉換成數位文字，還能透過Amazon的大型語言模型進行總結或潤飾。新版Kindle Scribe售價400美元起，折合約3,120港元，即日起開放預購，預計12月4日發售。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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