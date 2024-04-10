Klipsch新出音樂城市系列藍牙喇叭　大中小3款輕便易攜

美國音響品牌Klipsch最新推出3款「音樂城市」系列便攜式藍牙喇叭，以美國標誌性音樂城市命名，包括為Austin、Nashville和Detroit，靈感源於3個城市的傳奇藝術家和音樂風格，聽歌又有多個選擇。

型格黑魂喇叭

3款喇叭均以黑色為主調，中央有銅色的Klipsch品牌標誌，低調有型。Klipsch Austin尺寸最細，只重397克，105x105x44毫米屬口袋型設計，1.5 吋全頻揚聲單元配雙被動輻射器，電池續航力為12小時。

長型的Klipsch Nashville喇叭則設有雙 2.25 吋全頻揚聲單元連雙被動輻射器，具備360空間音效技術，更能播放24小時。而 Klipsch Detroit最大部亦是功能最強，內置兩組3吋中低音單元、一組1吋高音單元及四組採用振動抵消技術的被動輻射器。