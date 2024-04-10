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科技
2024-04-10 16:00:06

Klipsch新出音樂城市系列藍牙喇叭　大中小3款輕便易攜

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最新推出的Klipsch Austin、Klipsch Nashville和 Klipsch Detroit，有大中小不同尺寸。

最新推出的Klipsch Austin、Klipsch Nashville和 Klipsch Detroit，有大中小不同尺寸。

美國音響品牌Klipsch最新推出3款「音樂城市」系列便攜式藍牙喇叭，以美國標誌性音樂城市命名，包括為Austin、Nashville和Detroit，靈感源於3個城市的傳奇藝術家和音樂風格，聽歌又有多個選擇。

Klipsch Austin藍牙喇叭體積最小，非常適合便攜至戶外使用。 Klipsch Nashville呈長條型，但有雙2.25吋全頻揚聲單元連雙被動輻射器，能播放360空間音效。 Klipsch Detroit體積為105x333x122毫米，2.5千克重，配置最強。 Klipsch 3款藍牙喇叭按鈕設於喇叭上方，操作直接。 Klipsch Austin藍牙喇叭機背設有綁帶，可以綁在單車或其他地方。

型格黑魂喇叭

3款喇叭均以黑色為主調，中央有銅色的Klipsch品牌標誌，低調有型。Klipsch Austin尺寸最細，只重397克，105x105x44毫米屬口袋型設計，1.5 吋全頻揚聲單元配雙被動輻射器，電池續航力為12小時。

長型的Klipsch Nashville喇叭則設有雙 2.25 吋全頻揚聲單元連雙被動輻射器，具備360空間音效技術，更能播放24小時。而 Klipsch Detroit最大部亦是功能最強，內置兩組3吋中低音單元、一組1吋高音單元及四組採用振動抵消技術的被動輻射器。

Klipsch喇叭均運用藍牙5.3系統，而且可同時接駁多部播放。 Klipsch喇叭設有IP67級防水，帶往海邊都不怕濺濕。 可使用Klipsch Connect應用程式作調校。

外殼防塵防水

3款喇叭均運用藍牙5.3系統，音箱與音源相隔最多12米遠，更能同時連接超過10個喇叭。 設有IP67防護等級，可防塵防水。另亦能使用Klipsch Connect應用程式，自訂低音、提升人聲，保存個人化設置等功能。

零售價方面Klipsch Austin為$999、Klipsch Nashville售$1,399，即日起在官網TCAcoustic.Asia及指定零售商發售；至於Klipsch Detroit售價為$2,799，於稍後公開發售。

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