LEGO聯乘瑪利歐、動森及薩爾達傳說　遊戲拼砌試煉場即場挑戰互動場景

LEGO聯乘3個Switch大熱遊戲，延續本地電玩熱潮。LEGO香港將於9月5日至25日期間於尖沙咀K11 Art Mall首辦「LEGO遊戲拼砌試煉場」活動，集合超級瑪利歐、動物森友會、及薩爾達傳說3大LEGO系列，即場拼砌LEGO顆粒及打卡，機迷必到！

好玩瑪利歐世界

LEGO遊戲拼砌試煉場，將遊戲體驗從虛擬網絡帶到現實世界，經典遊戲畫面重現眼前！香港樂高專業認證大師洪子健（Andy）為活動製作了超級瑪利歐及動物森友會兩大場景，玩家更可以互動玩樂。

超級瑪利歐區域設有多個不同LEGO模型砌成的兩條路線，可利用主角瑪利歐、路易吉及碧姬公主，跨越重重難關及獲取金幣；場景內有大量耳熟能詳的敵人及角色，在某些互動點如問號磚塊、終點棋杆等，角色們更可發聲及轉換表情。

動物森友會區域則可利用小顆粒，與其他島民一起砌出不同的道具或裝飾，點綴無人島。島嶼上可見遊戲中的可愛角色，包括西施惠、豆狸及粒狸等。會場內更設有兩部Switch，試玩動物森友會遊戲。