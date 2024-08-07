LEGO Technic全新麥拿倫、平治及保時捷超跑　超精細結構車迷必儲

LEGO Technic系列忠實還原各系車款的特色，是大朋友及車迷的必儲潮物。最新LEGO更與知名汽車品牌McLaren、Mercedes-Benz及Porsche，推出3款精細還原各項功能及部件的汽車模型，包括LEGO Technic McLaren P1、Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line及可搖控的Porsche GT4 e-Performance Race Car，砌出夢寐以求的dream car！

4千塊LEGO砌麥拿倫

McLaren P1為世界上最先進的混合動力超級跑車，全新42172 McLaren P1模型由3,893塊LEGO顆粒拼砌而成，以1:8比例還原。軚盤能夠轉動去移動車輪，後擾流板可調教，更可打開引擎蓋，欣賞精密的單個中央排氣閥門系統，及拆開後車箱看見V8引擎活塞制動。

LEGO更特別設計了一個新的變速鼓元件和兩個新的齒輪，包括一個呈45度的骨幹齒輪，以便能夠順暢運作。變速鼓的七速變速箱、懸吊系統，以及可打開蝶翼式車門，還原真正McLaren P1 的多個細節，非常適合收藏。另外每輛模型車都有一個如真實車般獨一無二的專屬序號，解鎖獨家線上內容。