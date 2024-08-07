LEGO Technic全新麥拿倫、平治及保時捷超跑　超精細結構車迷必儲

LEGO Technic系列忠實還原各系車款的特色，是大朋友及車迷的必儲潮物。最新LEGO更與知名汽車品牌McLaren、Mercedes-Benz及Porsche，推出3款精細還原各項功能及部件的汽車模型，包括LEGO Technic McLaren P1、Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line及可搖控的Porsche GT4 e-Performance Race Car，砌出夢寐以求的dream car！
4千塊LEGO砌麥拿倫
McLaren P1為世界上最先進的混合動力超級跑車，全新42172 McLaren P1模型由3,893塊LEGO顆粒拼砌而成，以1:8比例還原。軚盤能夠轉動去移動車輪，後擾流板可調教，更可打開引擎蓋，欣賞精密的單個中央排氣閥門系統，及拆開後車箱看見V8引擎活塞制動。
LEGO更特別設計了一個新的變速鼓元件和兩個新的齒輪，包括一個呈45度的骨幹齒輪，以便能夠順暢運作。變速鼓的七速變速箱、懸吊系統，以及可打開蝶翼式車門，還原真正McLaren P1 的多個細節，非常適合收藏。另外每輛模型車都有一個如真實車般獨一無二的專屬序號，解鎖獨家線上內容。
人氣越野Benz G-Class
另一款42177 Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line，則代表人氣經典G-Class車款，紀念這部越野車問世45週年。具備許多特色細節與功能，包括可運作的轉向系統與加高懸吊系統。可直接撐開引擎蓋，查看直列六缸活塞引擎，亦可試試變速箱的前進檔、空檔和倒車檔，及測試 2個差速鎖。打開車門更能找到精緻內飾，以及梯子、備胎與車頂架等配件。
好玩遙控波子
42176 Porsche GT4 ePerformance Race Car汽車模型以834塊LEGO顆粒拼砌而成，搭載可打開的車門和可運作的車燈。利用遙控功能駕車前進與倒退，並利用CONTROL+應用程式操控轉向系統、控制車燈，以及查看即時資料回饋，練習駕駛技巧。
3款模型現已正式開售，42172 McLaren P1售價$3399，8月於樂高認證專門店獨家發售，42177 Mercedes-Benz G 500售價$1899，42176 Porsche GT4售價為$1299。8月31日前凡購買任何LEGO City、Classic、Creator、Speed及Technic系列盒組，即可獲9折優惠及海龜沙灘一包。