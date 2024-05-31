Leica全新便攜式數碼相機 第八代Leica D-Lux 8 改良簡化操作

街拍、旅行時不想拿著沉重的單反相機出行，輕便的數碼相機是最佳代替品，因此FUJIFILM、Ricoh GR系列一直人氣不減。相隔6年後，Leica即將於7月推出全新Leica D-Lux 8相機，輕巧簡化，隨時也可以輕鬆影靚相。

介面複製Q系列

全新Leica D-Lux 8相機來到第八代，自2003年推出了第一代D-Lux後，歷經八代的技術革新和多款特別版，包括007 Edition、潮牌A BATHING APExSTASH聯乘版等，D-Lux系列成為Leica可攜式數碼相機的代表作。上一代推出已是2018年，今次終於推出新版本迎來不少改良。

Leica D-Lux 8簡化其操控頁面，基於人體工程學原理進行重新布局。相機外形換上網紋質感，暫時只設黑配色，亦比上代稍為輕了一點。轉盤及按鈕稍增大，取消部分按鍵，機背的方向掣亦更加簡化。使用者介面以Leica Q系列相機設計為藍本，操作體驗更加直觀和流暢，設計簡潔易用。