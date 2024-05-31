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科技
2024-05-31 04:31:36
日報

Leica全新便攜式數碼相機 第八代Leica D-Lux 8 改良簡化操作

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Leica D-Lux8

全新輕便相機Leica D-Lux 8將於7月2日發售，價為$14,500。

街拍、旅行時不想拿著沉重的單反相機出行，輕便的數碼相機是最佳代替品，因此FUJIFILM、Ricoh GR系列一直人氣不減。相隔6年後，Leica即將於7月推出全新Leica D-Lux 8相機，輕巧簡化，隨時也可以輕鬆影靚相。
 

Leica D-Lux8

Leica D-Lux 8新一代操作似Leica Q系列，又被稱為Baby Q。

介面複製Q系列

全新Leica D-Lux 8相機來到第八代，自2003年推出了第一代D-Lux後，歷經八代的技術革新和多款特別版，包括007 Edition、潮牌A BATHING APExSTASH聯乘版等，D-Lux系列成為Leica可攜式數碼相機的代表作。上一代推出已是2018年，今次終於推出新版本迎來不少改良。

Leica D-Lux 8簡化其操控頁面，基於人體工程學原理進行重新布局。相機外形換上網紋質感，暫時只設黑配色，亦比上代稍為輕了一點。轉盤及按鈕稍增大，取消部分按鍵，機背的方向掣亦更加簡化。使用者介面以Leica Q系列相機設計為藍本，操作體驗更加直觀和流暢，設計簡潔易用。

Leica D-Lux8

機背的操控變得更加簡化輕易。

Leica D-Lux8

機頂的開關、轉盤及快門設計跟上代不同。

沿用上代鏡頭

D-Lux 8的鏡頭配置不變，配備了一個4/3英吋的CMOS感光元件，可拍攝2,100萬像素，有效像素1,700萬的相片，和Leica DC Vario-Summilux 10.9–34 f/1.7–2.8 ASPH.高速變焦鏡頭，相當於35mm菲林格式的24-75mm焦段。
相機可連接Leica FOTOS應用程式，D-Lux 8亦是第一款可使用DNG格式的D-Lux相機。隨相機附送閃光燈，並將推出一系列新配件，包括手柄、肩帶、腕帶以及多種顏色的皮革保護套。品牌亦推出了自動鏡頭蓋、快門按鈕，以及不同款式的相機袋，包括腰包、斜孭袋以及裝備袋，極具實用性。

Leica D-Lux 8相機將於7月2日起在全球Leica專賣店及授權經銷商發售，建議零售價為$14,500。
 

查詢：2385 0118

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