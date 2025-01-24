Leica發布全片幅相機SL3-S 2400萬像素專業攝影及影片

全新Leica SL3-S配備背照式CMOS全片幅感測器，搭載2,400萬像素原生解像度、4,800萬像素和9,600萬像素Multi-Shot高解像度模式。Leica SL3-S高達15檔的動態範圍和50-200,000的ISO感光度範圍，並設有相位檢測自動對焦、景深檢測以及反差檢測自動對焦，能夠以高達每秒30幀的速度進行連拍，為有史以來連拍速度最快的Leica相機。

2015年，Leica推出了SL系統，最新一員Leica SL3-S現已登場，集出色畫質、運行速度和可靠性於一身，並推出多項全新功能，確保視聽內容製作專業。

可錄製高達6K解析度的影片，並配備3:2 Open Gate錄製模式，可拍攝4K解像度的縱向9:16影片且不會降低畫質。支援拍攝5.9K 30 fps的HDMI-RAW影片、內部錄製5.8K 30fps或C4K 60fps的ProRes 4:2:2 HQ影片，以USB-C介面直接用外接SSD硬碟錄製影片，使用更加靈活。

配備專用時間碼介面，實現圖像和聲音達到專業級同步。搭載L2技術的Maestro IV處理器可輕鬆地處理海量資料，以L-Log色彩空間呈現色彩優異、高動態範圍、噪點控制出色的影像。

提升介面手感

使用者介面與Leica SL3相同，提升人體工學設計和觸感、功能表導航設計，手柄、按鈕布局和相機整體設計都改進。配備CFexpress type B和UHS-II SD存儲卡插槽、USB-C埠、HDMI 2.1輸出口、藍牙和Wi-Fi功能等。今年內還將支持Adobe frame.io及Camera to Cloud功能，可將影片和照片從相機直接上傳到Adobe frame.io雲端。

Leica SL3-S在全球Leica商店發售，建議零售價為$41,500。

查詢：3709 7188