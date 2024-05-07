Leica相機拍賣會預展亮點　價值600萬古董珍藏免費觀賞

Leica（徠卡）相機作為相機界天花版品牌，每年於德國舉行兩次徠茲相機拍賣會（Leitz Photographica Auction），今年將於6月8日舉行。第44屆徠茲相機拍賣會拍品預展將於香港專門店舉行，展出多部經典和稀有的拍品。作為巡迴預展亞洲唯一一站，公眾可於明天（5月8日）免費入場參觀。

第44屆徠茲相機拍賣會將於2024年6月8日在德國威茲勒 (Wetzlar) 徠茲公園舉行，今年有超過400件拍賣品登場。親身到會場以外，亦可透過網上、電話進行競投，全球公眾均可參與。

徠茲相機拍賣會自2002年成立以來，已舉行了22年，總共賣出超過2萬件拍賣品，當中不乏古董及稀有相機、鏡頭和相關配件，曾於2022年創下全球最貴相機紀錄。每屆拍賣都會以巡迴預覽形式展示亮點拍品，今次香港站帶來了多部相機、鏡頭及相片，全部真品展出，5月8日對公眾開放，更可親身與拍賣會的專家互動交流。

展覽必看亮點

Leica黑漆版MP2相機

產於1958年的Leica黑漆版MP2相機，目前已知僅有15部，是現存最稀有的Leica相機之一，配備特殊的電動過片器、電池手柄、原型控制單元等配件，估值為60萬至70萬歐元。

Leica I Mod.A Luxus 相機套裝

1930年代的Leica Luxus相機，保持原狀未經修復，採用鍍金機身與紅色蜥蜴皮覆皮設計。相機由Leica攝影師Anton Baumann使用，估值為30萬到35萬歐元。

E. Leitz 紐約 Leica 步槍式相機

徠茲紐約步槍相機相當罕見，全球各地只有12至14部步槍式相機設計。配備步槍槍托，為野生動物攝影設計。產量不足15部，一直由家族持有，這次拍賣會是首次出現在市場上，估值為24到26 萬歐元。

Leica Reise Kamera 1905

紅木大畫幅相機是徠茲最早生產的相機之一，更是徠茲相機拍賣會歷史上首次拍賣這款相機。正面象牙牌匾裝飾刻有「E. Leitz, Opt. Mech. Werkstätte, Wetzlar」字樣，配備極其罕見的Leitz Periplan 220mm 鏡頭，估價約6萬至7萬歐元。

Leica M3 olive Bundeseigentum

相機採用非常罕見的橄欖色，機身以長型佛耳設計和早期硫化橡膠圖案，為德軍使用型號，產量總共不到300部。此拍品為1961年交付的小批相機之一，估價為6萬至7萬歐元。

Elcan 1/90mm鏡頭

是加拿大廠方生產最快速且最罕見的鏡頭之一，專為美國海軍設計，總共只有10部，鏡頭配有 3 個對焦環，需要人手轉換，是Leica M系統相機最矚目的鏡頭之一。估價約14萬至16萬歐元。