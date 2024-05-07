熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-05-07 18:29:33

Leica相機拍賣會預展亮點　價值600萬古董珍藏免費觀賞

分享：
Leica相機拍賣會拍品預展將於5月8日舉行，只此一場，可免費入場觀賞價值百萬古董相機。

Leica相機拍賣會拍品預展將於5月8日舉行，只此一場，可免費入場觀賞價值百萬古董相機。

Leica（徠卡）相機作為相機界天花版品牌，每年於德國舉行兩次徠茲相機拍賣會（Leitz Photographica Auction），今年將於6月8日舉行。第44屆徠茲相機拍賣會拍品預展將於香港專門店舉行，展出多部經典和稀有的拍品。作為巡迴預展亞洲唯一一站，公眾可於明天（5月8日）免費入場參觀。

Leica相機拍賣會預展帶來十多部罕見古董相機、鏡頭及配件。 徠茲拍賣會董事總經理Alexander Sedlak親自來港主持Leica相機拍賣會預展。

珍藏相機免費觀賞

徠茲相機拍賣會自2002年成立以來，已舉行了22年，總共賣出超過2萬件拍賣品，當中不乏古董及稀有相機、鏡頭和相關配件，曾於2022年創下全球最貴相機紀錄。每屆拍賣都會以巡迴預覽形式展示亮點拍品，今次香港站帶來了多部相機、鏡頭及相片，全部真品展出，5月8日對公眾開放，更可親身與拍賣會的專家互動交流。

第44屆徠茲相機拍賣會將於2024年6月8日在德國威茲勒 (Wetzlar) 徠茲公園舉行，今年有超過400件拍賣品登場。親身到會場以外，亦可透過網上、電話進行競投，全球公眾均可參與。
 

MP2是Leica M2相機的升級專業版，配備特殊的電動過片器，在同批試產的27部相機樣板中，僅有6部為黑漆版。 Leica I Mod.A Luxus 相機套裝採用鍍金及紅色蜥蜴皮設計，在1929年至1931年間只生產了 95部Leica Luxus相機。 E. Leitz紐約Leica步槍式相機包括步槍槍托、特殊取景器、反光鏡接環、一部改良版 Leica IIIa相機以及一個Telyt 5/40cm鏡頭。 Leica Reise Kamera 1905 相機出現在1905年至1910年的徠茲產品目錄中，擁有同時期相機的折疊支架、皮腔設計以及可橫向和縱向使用的對焦屏的典型特徵。 早期橄欖色LeicaM3 Bundeseigentum相機，有粗獷的紋路設計，外觀保存完好，工作狀態極佳。 Elcan 1/90mm 鏡頭由Walter Mandler為美國海軍而設，外觀精美，近乎全新。

展覽必看亮點

Leica黑漆版MP2相機

產於1958年的Leica黑漆版MP2相機，目前已知僅有15部，是現存最稀有的Leica相機之一，配備特殊的電動過片器、電池手柄、原型控制單元等配件，估值為60萬至70萬歐元。

Leica I Mod.A Luxus 相機套裝

1930年代的Leica Luxus相機，保持原狀未經修復，採用鍍金機身與紅色蜥蜴皮覆皮設計。相機由Leica攝影師Anton Baumann使用，估值為30萬到35萬歐元。

E. Leitz 紐約 Leica 步槍式相機

徠茲紐約步槍相機相當罕見，全球各地只有12至14部步槍式相機設計。配備步槍槍托，為野生動物攝影設計。產量不足15部，一直由家族持有，這次拍賣會是首次出現在市場上，估值為24到26 萬歐元。

Leica Reise Kamera 1905

紅木大畫幅相機是徠茲最早生產的相機之一，更是徠茲相機拍賣會歷史上首次拍賣這款相機。正面象牙牌匾裝飾刻有「E. Leitz, Opt. Mech. Werkstätte, Wetzlar」字樣，配備極其罕見的Leitz Periplan 220mm 鏡頭，估價約6萬至7萬歐元。

Leica M3 olive Bundeseigentum

相機採用非常罕見的橄欖色，機身以長型佛耳設計和早期硫化橡膠圖案，為德軍使用型號，產量總共不到300部。此拍品為1961年交付的小批相機之一，估價為6萬至7萬歐元。

Elcan 1/90mm鏡頭

是加拿大廠方生產最快速且最罕見的鏡頭之一，專為美國海軍設計，總共只有10部，鏡頭配有 3 個對焦環，需要人手轉換，是Leica M系統相機最矚目的鏡頭之一。估價約14萬至16萬歐元。

Leica M2黑漆版相機機身的黑漆光澤亮麗，漆面上有起泡，配上一枝備受追捧的黑漆版 Summicron 2/35mm「八枚玉」鏡頭。 Horst P. Horst以Coco Chanel為主角而操刀拍攝的相片，據說一直由她私人珍藏，在市場上極為罕見。

同場展出著名相片大作

另外還有Leica M2黑漆版相機、產自加拿大的Leica M2 Midland 相機，以及Carl Kellner中型顯微鏡、徠茲傳奇人物——人像集等不同珍品。於10月18日在維也納亦會舉辦「Gestures」攝影主題拍賣會，今次亦會同場精選10張相片展出，當中不乏名家如Horst P. Horst的作品。

第44屆徠茲相機拍賣會預展
地址：銅鑼灣白沙道12號地下Leica香港銅鑼灣旗艦店
拍賣會地點：威茲勒徠茲公園
拍賣會時間：歐洲中部時間2024年6月8日上午11時
網址：www.leitz-aution.com

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受