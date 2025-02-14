Leica聯乘滑雪板品牌Burton SOFORT 2特別版即影即有相機

Burton滑雪板創始人Jake Burton Carpenter，除了致力推動單板滑雪運動發展，成功將這項小眾愛好推向世界舞台。原來他經常使用Leica相機記錄珍貴瞬間，並在家中廚房的水松板上綴滿了這些照片。今次Leica與Burton攜手打造出Leica SOFORT 2 Burton特別版相機，向這位傳奇致敬。

踏入100周年，Leica Camera特別多搞作，繼百周年紀念版M11相機後，又有一款新版本相機。今次與美國著名滑雪板品牌Burton合作，推出獨家特別版即影即有相機SOFORT 2，全新賣相更添潮流氣息。

這款特別版Leica SOFORT 2以標誌性「傑克藍」(Jake Blue)配色為靈感，機身有如虎紋般的紋路。頂蓋鐫刻Burton品牌徽標，並配有專屬設計相機包。跟普通版同樣使用Leica Summar 1:2/2,4mm f/2鏡頭，配合經典使用者介面，內置10種鏡頭與菲林效果，包括Leica專屬單色濾鏡，亦有自拍、風景及微距等多種模式。機身設有兩個快門按鈕，分別在頂部及正面，方便自拍及取景。

相機設有屏幕，可預覽影像才列印。

除了Leica專屬菲林外，亦兼容FUJIFILM Instax Mini相紙。相機支援即時列印影像，也可通過Leica FOTOS應用程式，將智慧手機或其他Leica設備拍攝的照片列印化為實物。

Leica SOFORT 2 Burton特別版現已在全球專門店、線上商店和授權經銷商發售，建議零售價為$4,900。

查詢：3709 7188