熱門搜尋:
COLLAR演唱會2024 華富邨重建 美國議息 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-03-22 13:25:18

Leica限量版Summilux-M相機鏡頭　黑魂特別色索價近9萬

分享：
Leica推出全球只有200支的黑色 Summilux-M 35 f/1.4限量版鏡頭，價錢為$89,800。

Leica推出全球只有200支的黑色 Summilux-M 35 f/1.4限量版鏡頭，價錢為$89,800。

Leica神枱級M系統相機鏡頭，以Summilux-M 35 f/1.4鏡頭為代表作，備受攝影發燒友喜愛，此鏡頭於1961年首次亮相時，是全世界最快速的廣角鏡。Leica推出這款經典鏡頭的最新限量版，並帶有獨一無二的序號，忠粉必要珍藏。

Leica Summilux-M 35 f/1.4鏡頭正面刻上「LEITZ WETZLAR」字樣。 全黑色的鏡頭配上機身更加匹配。

黑配銀特別字樣

Summilux-M 35 f/1.4鏡頭在全開光圈拍攝時，會產生一種特別柔和的散景效果，有「真正的散景之王」美譽，數碼後期製作難以模仿。光圈調整至f/2.8後，仍能拍攝出清晰且沒有失真的影像。

限量版Summilux-M 35 f/1.4鏡頭採用了黑色陽極氧化表面，配有招牌銀色鋼嘴。鏡頭正面刻有「LEITZ WETZLAR」字樣，覆有黑色漆面的黃銅對焦鎖定按鈕則是另一個經典細節，該按鈕在頻繁使用後會露出獨特光澤。 

為接近原版設計，Leica亦對此限量版鏡頭上對焦環的刻字進行了調整，英制與公制刻度的顏色亦以原版產品為藍本，與銀色系列鏡頭相比有所不同，鏡頭上均刻有獨一無二的序號。

Leica Summilux-M 35 f/1.4鏡頭附有額外的圓形遮光罩可安裝濾鏡。

Leica Summilux-M 35 f/1.4鏡頭附有額外的圓形遮光罩可安裝濾鏡。

全球限量200支

外觀復古的特殊包裝充滿歷史氣息，除了鏡頭外，還附有一個鏡頭收納罩、夾式遮光罩及額外的圓形遮光罩，圓形遮光罩內還附有安裝濾鏡的 E46 螺紋界面。由即日起在全球指定Leica專門店發售，限量生產200支，建議零售價為$89,800。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受