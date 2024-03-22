Leica限量版Summilux-M相機鏡頭　黑魂特別色索價近9萬

Leica神枱級M系統相機鏡頭，以Summilux-M 35 f/1.4鏡頭為代表作，備受攝影發燒友喜愛，此鏡頭於1961年首次亮相時，是全世界最快速的廣角鏡。Leica推出這款經典鏡頭的最新限量版，並帶有獨一無二的序號，忠粉必要珍藏。

黑配銀特別字樣

Summilux-M 35 f/1.4鏡頭在全開光圈拍攝時，會產生一種特別柔和的散景效果，有「真正的散景之王」美譽，數碼後期製作難以模仿。光圈調整至f/2.8後，仍能拍攝出清晰且沒有失真的影像。

限量版Summilux-M 35 f/1.4鏡頭採用了黑色陽極氧化表面，配有招牌銀色鋼嘴。鏡頭正面刻有「LEITZ WETZLAR」字樣，覆有黑色漆面的黃銅對焦鎖定按鈕則是另一個經典細節，該按鈕在頻繁使用後會露出獨特光澤。

為接近原版設計，Leica亦對此限量版鏡頭上對焦環的刻字進行了調整，英制與公制刻度的顏色亦以原版產品為藍本，與銀色系列鏡頭相比有所不同，鏡頭上均刻有獨一無二的序號。