Leica 最新相機成員 M EV1 首度內置電子取景器

Leica M EV1以棱形紋理覆皮與極簡的前板設計。

Leica推出首款內置電子取景器的無反相機M EV1，將經典M系統帶來可靠而舒適的對焦體驗，攝影時呈現各種資料及參數，降低了新用戶進入M攝影世界的門檻，拍攝更加輕鬆易上手。 今次Leica在M相機中引入5.76百萬像素的電子取景器，可還原真實的色彩，快門速度、ISO和曝光補償等所有拍攝數據，均可根據需要顯示在圖像外，不影響完整畫面的呈現。借助眼部傳感器，取景器與觸摸屏之間還可實現自動切換。此舉回應了用戶長期以來的訴求，直觀的操作體驗更可讓新用戶對M系統相機更易上手。

Leica M EV1相片帶來經典的「奶味」感覺。(Huw John作品)

取景器助構圖對焦 用戶在Leica M EV1取景器中看到的畫面與按下快門時保持一致，同時可反饋出所用鏡頭、焦距和光圈的參數，畫面預覽、焦點顯示及實時曝光預覽在構圖時特別有優勢，亦可以透過控制曝光來創作出不同相片效果。內置的屈光度補償功能可根據用戶的視力對取景器進行調整，設置旋鈕支持用戶在-4至+2屈光度範圍內自由調節。 內置對焦輔助功能，通過彩色突出顯示當前焦平面，實時輔助所需圖像區域的精準對焦。提供兩檔放大倍率，用戶可通過旋轉對焦環或使用功能按鈕，切換自動或手動對焦。相機正面的撥桿可設置為用於對焦輔助功能、1.3或1.8倍的數碼變焦。

可使用Leica FOTOS應用程式與手機直接互聯。