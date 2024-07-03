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科技
2024-07-03 11:09:03

Leica D-Lux 8便攜相機實試　機身新設計、操作更簡單直觀

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Leica D-Lux 8便攜式相機於7月2日起正式發售，零售價為$14500。

Leica D-Lux 8便攜式相機於7月2日起正式發售，零售價為$14500。

Leica全新Leica D-Lux 8相機現已正式推出，這一部便攜式相機來到第八代，雖然沿用上一代的鏡頭及感光元件，不過在外形及操作上則帶來大革新，並套用了Leica Q系列相機的設計精髓，讓新手或粉絲都能有使用Leica Q的感覺。

Leica D-Lux 8只重397克，實淨輕巧，今代以短手繩代替了頸帶。 對比左邊上一代Leica D-Lux 7，尺寸相差不大，但新增的紋路很有Leica Q的味道。 機背對比可見按鈕布局完全不同了，按鈕數量減少但可自訂用處，更個人化。 Leica D-Lux 7機頂設有曝光值轉盤、4K按鈕及快門鍵等。 Leica D-Lux 8機頂的轉盤設計更為簡約。

簡潔操作加分

對比起上一代Leica D-Lux 7，大小雖然相差不遠，上代光滑的機身換上了仿似Leica Q系列相機的網面設計，配上經典紅點標記，極富質感。機背的按鈕布局改動更加明顯，數量刪減之餘，按鈕上的文字也都全數消失，換來自訂用途的彈性，看起來亦更加簡約有型；機頂的按鈕同樣減少，簡潔直觀。

其他操作還有鏡頭對焦環及光圈調校，扭動時手感極佳，而且相機尺寸剛好，397克重量輕巧握在手中，進行快速街拍也得心應手。除了使用按鈕，亦可使用輕觸式屏幕操作，包括拍攝相片及影片切換、自選對焦範圍等，即使新手使用也很容易上手。

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Leica D-Lux 8配備Leica DC Vario-Summilux 10.9–34 f/1.7–2.8 ASPH.鏡頭，並可於手握環調校對焦設定。 Leica D-Lux 8調校可以使用輕觸式屏幕，直觀易上手。 試相以24mm焦距、f/1.7光圈拍攝，成像清晰銳利。 試相近攝淺景深效果自然，而且花卉色彩鮮艷飽滿。 試相以150mm遠攝、f/4光圈、ISO-200，可見有少量雜訊。

影像細緻適合街拍

Leica D-Lux 8配備4/3英寸的CMOS感光元件，可拍攝2100萬像素（有效像素1700萬）的相片，Leica DC Vario-Summilux 10.9–34 f/1.7–2.8 ASPH.高速變焦鏡頭，相當於35mm菲林格式的24-75mm焦段，廣闊風景、人像、遠攝亦百搭，光圈f/1.7至f2.8在拍攝人像、昏暗燈光下亦相當好用。D-Lux 8亦是首款可使用DNG格式的D-Lux相機，方便後期製作。

試用短短數天，雖然連日大雨壞天氣，沒有太多光影對比強勁的影像，致未能突出Leica最經典的「奶味」。但使用上自動對焦快而準，拍出來的相片質素絕對令人滿意。不論是大光圈的散景、遠攝及廣角相片，影像銳利自然，細節亦能清晰呈現，而且成像色彩飽滿，還原度高，幾乎不用再執相。從相機過相至手機或電腦，可利用USB-C連接口或是Leica Fotos應用程式，輕鬆快捷。

Leica D-Lux 8現於Leica專賣店、官方網上渠道和授權經銷商處發售，零售價為$14500。Leica忠實信徒還是初次接觸，都定必會為這部便攜相機著迷。