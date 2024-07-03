Leica D-Lux 8便攜相機實試　機身新設計、操作更簡單直觀

Leica D-Lux 8便攜式相機於7月2日起正式發售，零售價為$14500。

Leica全新Leica D-Lux 8相機現已正式推出，這一部便攜式相機來到第八代，雖然沿用上一代的鏡頭及感光元件，不過在外形及操作上則帶來大革新，並套用了Leica Q系列相機的設計精髓，讓新手或粉絲都能有使用Leica Q的感覺。

簡潔操作加分 對比起上一代Leica D-Lux 7，大小雖然相差不遠，上代光滑的機身換上了仿似Leica Q系列相機的網面設計，配上經典紅點標記，極富質感。機背的按鈕布局改動更加明顯，數量刪減之餘，按鈕上的文字也都全數消失，換來自訂用途的彈性，看起來亦更加簡約有型；機頂的按鈕同樣減少，簡潔直觀。 其他操作還有鏡頭對焦環及光圈調校，扭動時手感極佳，而且相機尺寸剛好，397克重量輕巧握在手中，進行快速街拍也得心應手。除了使用按鈕，亦可使用輕觸式屏幕操作，包括拍攝相片及影片切換、自選對焦範圍等，即使新手使用也很容易上手。