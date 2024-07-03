Leica D-Lux 8便攜相機實試　機身新設計、操作更簡單直觀

Leica全新Leica D-Lux 8相機現已正式推出，這一部便攜式相機來到第八代，雖然沿用上一代的鏡頭及感光元件，不過在外形及操作上則帶來大革新，並套用了Leica Q系列相機的設計精髓，讓新手或粉絲都能有使用Leica Q的感覺。
簡潔操作加分
對比起上一代Leica D-Lux 7，大小雖然相差不遠，上代光滑的機身換上了仿似Leica Q系列相機的網面設計，配上經典紅點標記，極富質感。機背的按鈕布局改動更加明顯，數量刪減之餘，按鈕上的文字也都全數消失，換來自訂用途的彈性，看起來亦更加簡約有型；機頂的按鈕同樣減少，簡潔直觀。
其他操作還有鏡頭對焦環及光圈調校，扭動時手感極佳，而且相機尺寸剛好，397克重量輕巧握在手中，進行快速街拍也得心應手。除了使用按鈕，亦可使用輕觸式屏幕操作，包括拍攝相片及影片切換、自選對焦範圍等，即使新手使用也很容易上手。
影像細緻適合街拍
Leica D-Lux 8配備4/3英寸的CMOS感光元件，可拍攝2100萬像素（有效像素1700萬）的相片，Leica DC Vario-Summilux 10.9–34 f/1.7–2.8 ASPH.高速變焦鏡頭，相當於35mm菲林格式的24-75mm焦段，廣闊風景、人像、遠攝亦百搭，光圈f/1.7至f2.8在拍攝人像、昏暗燈光下亦相當好用。D-Lux 8亦是首款可使用DNG格式的D-Lux相機，方便後期製作。
試用短短數天，雖然連日大雨壞天氣，沒有太多光影對比強勁的影像，致未能突出Leica最經典的「奶味」。但使用上自動對焦快而準，拍出來的相片質素絕對令人滿意。不論是大光圈的散景、遠攝及廣角相片，影像銳利自然，細節亦能清晰呈現，而且成像色彩飽滿，還原度高，幾乎不用再執相。從相機過相至手機或電腦，可利用USB-C連接口或是Leica Fotos應用程式，輕鬆快捷。
Leica D-Lux 8現於Leica專賣店、官方網上渠道和授權經銷商處發售，零售價為$14500。Leica忠實信徒還是初次接觸，都定必會為這部便攜相機著迷。