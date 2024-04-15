Leica Leitz Phone 3手機日本限定發售　全新濾鏡及可變光圈

Leica Camera AG推出第三代智能手機Leitz Phone 3，將於4月19日起日本獨家發售。

經典相機名牌Leica Camera AG推出了第三代智能手機Leitz Phone 3，影相效果改良之外，並增加了新的Leitz濾鏡和「可變光圈」，將於4月19日起日本獨家發售。

標誌性設計 Leitz Phone 3與上兩代一樣同樣由Sharp代工，外型上與Sharp的AQUOS R8s Pro相似，只是多了Leica標誌以及磁吸鏡頭蓋，機身背面亦有如相機般的紋理，重量僅209克，手感一流。 相機配置與上代分別不大，沿用單鏡頭及和1英吋CMOS圖像感測器，後置鏡頭配備一個 4,720萬像素廣角鏡、6倍數碼變焦，前置則有1,260萬像素F2.3光圈鏡頭，可作8倍連續可調數位變焦及78°寬視場角。

全新Leitz濾鏡色調 Leitz濾鏡相機模式的一項新功能是「可變光圈」，模擬Noctilux-M 1:1.2/50mm、Summilux-M 1:1.4/28mm和Summilux-M 1:1.4/35mm鏡頭的多個光圈。可透過選擇F1.2或1.4到F8的各種光圈等級來調節照片的虛化、漸暈和聚光燈渲染等效果，色調、光效等都充滿Leica味道。 除了在上代已有專為Leitz Phone開發的Monochrom、Cinema Classic和Cinema Contemporary色調外，Leitz Phone 3引入了Leica Vivid和Enhanced色調。前者可拍出更生動活力的顏色、後者則能增加對比度，並亮化陰影。 Leica Perspective Control是首次可在手機上使用，可以修整下降線，尤其是建築攝影時，陀螺儀測量拍攝時的相機角度，能透過演算法計算出修正資料。另亦新增新浮水印，可顯示光圈、ISO、快門速度、焦距和LEITZ標誌等相機參數，更加專業及富虛榮感。

Leica Leitz Phone 3配備Qualcomm1 Snapdragon 8 Gen 2 晶片，240 Hz刷新率的6.6吋Pro IGZO OLED顯示螢幕。