Leica Leitz Phone 3手機日本限定發售　全新濾鏡及可變光圈

經典相機名牌Leica Camera AG推出了第三代智能手機Leitz Phone 3，影相效果改良之外，並增加了新的Leitz濾鏡和「可變光圈」，將於4月19日起日本獨家發售。
標誌性設計
Leitz Phone 3與上兩代一樣同樣由Sharp代工，外型上與Sharp的AQUOS R8s Pro相似，只是多了Leica標誌以及磁吸鏡頭蓋，機身背面亦有如相機般的紋理，重量僅209克，手感一流。
相機配置與上代分別不大，沿用單鏡頭及和1英吋CMOS圖像感測器，後置鏡頭配備一個 4,720萬像素廣角鏡、6倍數碼變焦，前置則有1,260萬像素F2.3光圈鏡頭，可作8倍連續可調數位變焦及78°寬視場角。
全新Leitz濾鏡色調
Leitz濾鏡相機模式的一項新功能是「可變光圈」，模擬Noctilux-M 1:1.2/50mm、Summilux-M 1:1.4/28mm和Summilux-M 1:1.4/35mm鏡頭的多個光圈。可透過選擇F1.2或1.4到F8的各種光圈等級來調節照片的虛化、漸暈和聚光燈渲染等效果，色調、光效等都充滿Leica味道。
除了在上代已有專為Leitz Phone開發的Monochrom、Cinema Classic和Cinema Contemporary色調外，Leitz Phone 3引入了Leica Vivid和Enhanced色調。前者可拍出更生動活力的顏色、後者則能增加對比度，並亮化陰影。
Leica Perspective Control是首次可在手機上使用，可以修整下降線，尤其是建築攝影時，陀螺儀測量拍攝時的相機角度，能透過演算法計算出修正資料。另亦新增新浮水印，可顯示光圈、ISO、快門速度、焦距和LEITZ標誌等相機參數，更加專業及富虛榮感。
強大旗艦配置
Leica Leitz Phone 3採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2晶片組，配備240 Hz刷新率的Pro IGZO OLED顯示螢幕。6.6吋顯示螢幕解析度為2730×1260，最大亮度為2000 Nits，密度為480 dpi。
配備12GB RAM、512GB的內建儲存空間，支援高達1TB記憶卡擴充。具備IPX5/8和IP6X級防水和防塵級別，5,000 mAh電池容量，支援無線充電。可惜跟上兩代一樣同樣是日本限定發售，由SoftBank獨家代理，將於4月19日發售，售價為195,696日元（約9,983港元）。