Leica M 70週年紀念版相機　鍍鉑金特別版全球限量250部

Leica M 70週年紀念版套裝限量250部，將於明年上架。

Leica M 70週年紀念版套裝是為紀念M系統誕生70週年發行的獨家特別版，全球只限量發售250套，絕對是收藏級珍品。鍍鉑金特別版套裝集合傳奇Leica M3的標誌性設計，以及Leica M系統的科技。

粉絲必儲紀念版 Leica M 70週年紀念版套裝包括一部Leica M-A相機、Leica APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH. 鏡頭、Leicavit M快速過片器，和一個已裝有菲林的菲林盒。向Leica M系統產品的發展作出致敬，恆久不朽的經典設計、精美工藝配上奢華的鉑金鍍膜，使這套紀念版相機套裝將是攝影師和收藏家們夢寐以求的瑰寶。 Leica M 70週年紀念版套裝將於2025年年初於指定的Leica專賣店發售，價錢未定。

Leicavit M快速過片器與多部相機相容。

新款Leica M配件 除了特別版之外，Leicavit M快速過片器還將推出3個版本，包括黑漆版、霧面黑漆版和銀色鍍鉻版。這些版本並非限量版，而是常規系列產品。 Leicavit M相容於Leica M-A、MP、M6、M7、M6 TTL、M4-P和M4-2等底片相機型號，只需將相機底板卸下，並替換安裝即可使用。攝影時眼睛無需離開觀景窗，亦能達到每秒兩張相片的連拍速度。 Leicavit M快速過片器將於2025年上半年在全球Leica專賣店、Leica官方網店和授權經銷商處發售。

週年紀念畫冊及展覽 為了紀念Leica M系統相機誕生70週年，Leica也出版了「Leica M」畫冊。以250多頁的篇幅展現了Leica M系統的歷史，其中有文章、傳奇照片、罕見的檔案資料以及所有迄今為止生產的M相機概覽。另外於2024年11月6日，Leica總部威茲勒將舉行一場向公眾開放的大型特別展覽，展出Leica M的歷史機型，並透過原始檔案和標誌性相片，讓參觀者深入了解其生產史。 想了解更多關於「Leica M 70週年」的資訊，可於特設網站瀏覽。