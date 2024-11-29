Leica M11和Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.黑漆版 刪走紅點低調奢華

Leica向來是殿堂級攝影器材，最近推出最新款Leica M11黑漆版相機和經典M鏡頭Leica Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.黑漆版，將標誌性的紅點刪去，換來更高貴低調的外觀，加上亮面黑漆下的黃銅將隨著磨損逐漸顯露，令這部特別版更添個人色彩。

黑漆黃銅配色

M系統可說是Leica品牌的代名詞，這部旁軸相機傳奇始於1954年的M3，獨特、專屬的設計版本幾乎與M相機本身的歷史一樣久遠。

這款Leica M11相機的黑漆亮面是經典Leica外觀最純粹的呈現，相機表面經多年頻繁使用後，會逐漸顯露出黃銅色，呈現獨特的光澤感，形成獨一無二的歲月痕跡。1962年，第一部採用這種優雅漆面的Leica M3相機問世，自此成為Leica的經典型號，備受追捧。