Leica M11和Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.黑漆版 刪走紅點低調奢華

Leica向來是殿堂級攝影器材，最近推出最新款Leica M11黑漆版相機和經典M鏡頭Leica Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.黑漆版，將標誌性的紅點刪去，換來更高貴低調的外觀，加上亮面黑漆下的黃銅將隨著磨損逐漸顯露，令這部特別版更添個人色彩。
黑漆黃銅配色
M系統可說是Leica品牌的代名詞，這部旁軸相機傳奇始於1954年的M3，獨特、專屬的設計版本幾乎與M相機本身的歷史一樣久遠。
這款Leica M11相機的黑漆亮面是經典Leica外觀最純粹的呈現，相機表面經多年頻繁使用後，會逐漸顯露出黃銅色，呈現獨特的光澤感，形成獨一無二的歲月痕跡。1962年，第一部採用這種優雅漆面的Leica M3相機問世，自此成為Leica的經典型號，備受追捧。
新款Leica M11相機的黃銅頂蓋、撥盤和開關都覆有亮黑色漆面，頂蓋上鐫刻的「Leica」字樣和亮銀色鍍鉻快門按鈕優雅點綴。有著快門撥盤和ISO撥盤上精細的交叉滾花紋理等細節，機身特意隱去了Leica紅點標誌設計，令這部M相機更為低調精緻。
配最新大光圈鏡頭
Leica Camera同時推出了黑漆版Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.鏡頭，使這款單獨出售的經典鏡頭在外觀上與亮黑漆面的M相機匹配。這款特別設計鏡頭配備最適合人像攝影的大光圈以及獨特的焦外成像而見稱，亮黑版配有圓形鏡頭遮光罩，前後鏡頭蓋均採用亮黑漆面，並帶有紅色英尺刻度。
另外亦有3款由優質牛皮革製成的M系統高級配件新增時尚配色，包括沙丘灰色版的可調節背帶、M11保護套和M系統相機包。
Leica M11亮黑版建議零售價為$75,900，Leica Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.亮黑版建議零售價為$69,500。這兩款產品現已在全球Leica專賣店、官方網店和授權經銷商發售。