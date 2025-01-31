Leica M11激罕100周年限量版相機　米蘭、紐約、東京及上海版各限量100部

為紀念Leica I型相機問世100周年，2025年全年推出一款傳奇旁軸相機獨家優雅黑漆特別版，百年限量，共有6個版本，分別為「中國上海」、「阿聯酋杜拜版」、「意大利米蘭版」、「美國紐約版」、「日本東京版」和「德國威茲勒版」，同樣限量各100部，僅在上述國家發售。

7月推出中國上海版

100年前，Leica I型相機在德國萊比錫春季博覽會上首次亮相，這部首款量產的35mm Leica相機，在攝影界掀起了一場革命。Leica Camera公司將以「百年徠卡：世紀見證者」為主題，慶祝這一歷史性事件，並在全球範圍內舉辦六場特別慶典等紀念活動。

全新發佈的Leica M11 100周年限量版 「中國上海」，全球限量100部，其獨特之處在於機身特別鐫刻有 「SHANGHAI CHINA」字樣，與傳統的 「Leica」手寫體標誌結合在一起，這是一款真正的限量珍品，僅在Leica Camera大中華區發售。