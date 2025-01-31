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科技
2025-01-31 18:00:00

Leica M11激罕100周年限量版相機　米蘭、紐約、東京及上海版各限量100部

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Leica M11 100周年限量版每月輪流推出。

Leica M11 100周年限量版每月輪流推出。

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為紀念Leica I型相機問世100周年，2025年全年推出一款傳奇旁軸相機獨家優雅黑漆特別版，百年限量，共有6個版本，分別為「中國上海」、「阿聯酋杜拜版」、「意大利米蘭版」、「美國紐約版」、「日本東京版」和「德國威茲勒版」，同樣限量各100部，僅在上述國家發售。

Leica M11 100周年限量版 「中國上海」，全球限量100部。

Leica M11 100周年限量版 「中國上海」，全球限量100部。

7月推出中國上海版

100年前，Leica I型相機在德國萊比錫春季博覽會上首次亮相，這部首款量產的35mm Leica相機，在攝影界掀起了一場革命。Leica Camera公司將以「百年徠卡：世紀見證者」為主題，慶祝這一歷史性事件，並在全球範圍內舉辦六場特別慶典等紀念活動。

全新發佈的Leica M11 100周年限量版 「中國上海」，全球限量100部，其獨特之處在於機身特別鐫刻有 「SHANGHAI CHINA」字樣，與傳統的 「Leica」手寫體標誌結合在一起，這是一款真正的限量珍品，僅在Leica Camera大中華區發售。

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Leica M11 100周年限量版用上黑色牛皮飾配亮黑色漆面。 Leica M11 100周年限量版按鈕布局簡潔。

黑皮配亮黑色漆面

亮黑色漆面設計靈感源自經典的Leica M系統相機，隨著時間推移會逐漸顯露出黃銅，呈現獨特的光澤感。相機的快門按鈕、開關、ISO撥盤和快門速度撥盤等亮銀色鍍鉻控制部件，則為交叉滾花紋理設計。

黑色的牛皮飾面氣質優雅，其獨特紋理向早期機型的經典硬橡膠覆皮致敬。細節還有黑色鍍鉻熱靴蓋上鐫刻有「100」周年紀念標誌，機身紅色Leica標誌被低調的黑色螺釘取代，限量號從001/100至100/100，並附有認證證書。

Leica M11 100周年限量版「中國上海」將於2025年7月起在Leica大中華區的所有官方商店、在線商店和授權經銷商處發售，售價未公布但肯定是天價。

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