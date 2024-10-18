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科技
2024-10-18 17:00:00

Leica Q3 43全畫幅便攜相機實試　配搭全新鏡頭街拍夜攝最強

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Leica早前推出全新Q3 43全畫幅便攜相機，配備全新APO-Summicron 43 f/2 ASPH. 鏡頭。

Leica早前推出全新Q3 43全畫幅便攜相機，配備全新APO-Summicron 43 f/2 ASPH. 鏡頭。

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自從Leica於2015年發佈了Q系統產品，2023年迎來了第三代相機Leica Q3，一款28mm全畫幅便攜型相機，最近推出全新配備了43mm定焦鏡頭的Leica Q3系列相機，應用場景豐富，由風景、人像到特寫到一機包辦。

Leica Q3 43的APO-Summicron 43 f/2 ASPH.鏡頭接近人眼自然視野。 Leica Q3 43焦距由43、60、75、90、120至150mm。 Leica Q3 43底部的變焦環相當好用。 Leica Q3 43設計跟Q3相近，機頂刻有LEICA Q3 43。 Leica Q3 43的觀景器、顯示屏幕及按鈕布局。 Leica Q3 43新增Leica Chrome濾鏡。

配備全新鏡頭

新款Leica Q3 43跟姊妹機相似，包括按鈕佈局及屏幕，但就換上全新灰色覆皮設計，襯托黑色機身，外型更突出。配備576萬像素高解像度OLED觀景器及183萬像素3吋顯示屏幕，以及採用了結構複雜、包括四片非球面鏡片的複消色差校正鏡頭，仍然輕巧便攜。

重點是全新APO-Summicron 43 f/2 ASPH.鏡頭是專門研發，為Leica APO鏡頭家族中的新成員。這枝鏡頭的焦段接近人眼自然視野，43mm定焦鏡頭特別適用於街頭攝影和人像攝影，亦內置拍攝特寫的微距模式。

全新APO鏡頭有f/2大光圈，在43、60、75、90、120和150mm焦距下拍攝相片和影片。最高像素為6000萬，即使在最大150mm焦距下，亦可拍出約為500萬像素的相片。和Leica Q3一樣，配備三倍解析度技術的全畫幅背照式CMOS感光元件。

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Leica Q3 43試相，標準模式下拍攝風景算廣闊。 Leica Q3 43的Leica Chrome濾鏡帶有復古菲林感覺。 Leica Q3 43質感細膩。 Leica Q3 43拍攝光影向來是Leica強項。 Leica Q3 43試相。 Leica Q3 43試用微距模式拍攝。 Leica Q3 43在昏暗環境下仍保持鮮明有層次。 Leica Q3 43試相景深柔和自然。 Leica Q3 43試相在幾乎全黑的環境都能拍出算銳利的景像，而且沒太多雜訊。

試拍夜攝有驚喜

使用Leica Q3 43作街頭試拍，輕鬆可拍出靚相，細節銳利清晰，而且對焦準確快捷，能做到瞬間街拍的效果。43mm焦距相當好用，而且景深自然柔和，層次感豐富，拍出濃厚的生活感。微距效果亦佳，遠近攝都一樣出色。

特別喜歡全新的Leica Look濾鏡Leica Chrome，可令相片帶復古感的菲林效果。最有驚喜的是夜攝，在幾乎全黑、肉眼看不到主體的的情況下拍攝，都能成功對焦而且成像不錯的相片。
 
Leica Q3 43即日起於全球Leica專賣店、官網和授權經銷商處發售，零售價為$59500。

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