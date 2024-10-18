Leica Q3 43全畫幅便攜相機實試　配搭全新鏡頭街拍夜攝最強

自從Leica於2015年發佈了Q系統產品，2023年迎來了第三代相機Leica Q3，一款28mm全畫幅便攜型相機，最近推出全新配備了43mm定焦鏡頭的Leica Q3系列相機，應用場景豐富，由風景、人像到特寫到一機包辦。

配備全新鏡頭

新款Leica Q3 43跟姊妹機相似，包括按鈕佈局及屏幕，但就換上全新灰色覆皮設計，襯托黑色機身，外型更突出。配備576萬像素高解像度OLED觀景器及183萬像素3吋顯示屏幕，以及採用了結構複雜、包括四片非球面鏡片的複消色差校正鏡頭，仍然輕巧便攜。

重點是全新APO-Summicron 43 f/2 ASPH.鏡頭是專門研發，為Leica APO鏡頭家族中的新成員。這枝鏡頭的焦段接近人眼自然視野，43mm定焦鏡頭特別適用於街頭攝影和人像攝影，亦內置拍攝特寫的微距模式。

全新APO鏡頭有f/2大光圈，在43、60、75、90、120和150mm焦距下拍攝相片和影片。最高像素為6000萬，即使在最大150mm焦距下，亦可拍出約為500萬像素的相片。和Leica Q3一樣，配備三倍解析度技術的全畫幅背照式CMOS感光元件。