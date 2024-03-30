Leica SL3｜最新6千萬像素全片幅無反相機　改良機身介面支援8K影片

相機比起手機仍有一份不可取替的魅力，攝影界殿堂級代表Leica推出新一代全片幅無反相機Leica SL3，比SL2在機身設計、內部配置及功能均有不少改進，售價$55,500貴得有道理。

6,000萬像素8K影片 Leica SL3配備三倍可變解析度技術的全片幅背照式感光元件，能保存DNG或JPEG格式的原始檔，最高支援6,000萬像素解像度,每種解像度模式下均為全感光元件曝光。Leica SL3的動態範圍擴大至15檔，ISO感光度範圍從50至100,000，在任何光線下都可拍出銳利細節及畫質，向來是Leica強項。 SL3的新型自動對焦系統結合相位檢測、深度影射和對比度識別三大技術，並具備智能物件識別功能，在動態場景下也能輕鬆定格畫面。具備H.265和蘋果ProRes等高效轉碼器，影片解像度高達8K。

全新按鈕佈局 Leica SL3機身比上代更細更輕巧，並配備可翻折的3英寸高清觸控式屏幕，採用了全新的使用者介面，按鈕全放在右手邊方便操控，亦換上了電子開關按鈕，並可作待機模式，使用上更為省電。 支援自訂功能的FN轉盤，完全沒有任何圖標，可按喜好及攝影習慣自行設定，加上強化版觸屏互動式功能表令相機操作更為直觀舒適。在拍攝相片和影片時，SL3的使用者介面會根據相機的位置自動調整為橫向或縱向佈局，拍攝直度相片及影片更方便。