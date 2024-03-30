Leica SL3｜最新6千萬像素全片幅無反相機　改良機身介面支援8K影片

相機比起手機仍有一份不可取替的魅力，攝影界殿堂級代表Leica推出新一代全片幅無反相機Leica SL3，比SL2在機身設計、內部配置及功能均有不少改進，售價$55,500貴得有道理。
6,000萬像素8K影片
Leica SL3配備三倍可變解析度技術的全片幅背照式感光元件，能保存DNG或JPEG格式的原始檔，最高支援6,000萬像素解像度,每種解像度模式下均為全感光元件曝光。Leica SL3的動態範圍擴大至15檔，ISO感光度範圍從50至100,000，在任何光線下都可拍出銳利細節及畫質，向來是Leica強項。
SL3的新型自動對焦系統結合相位檢測、深度影射和對比度識別三大技術，並具備智能物件識別功能，在動態場景下也能輕鬆定格畫面。具備H.265和蘋果ProRes等高效轉碼器，影片解像度高達8K。
全新按鈕佈局
Leica SL3機身比上代更細更輕巧，並配備可翻折的3英寸高清觸控式屏幕，採用了全新的使用者介面，按鈕全放在右手邊方便操控，亦換上了電子開關按鈕，並可作待機模式，使用上更為省電。
支援自訂功能的FN轉盤，完全沒有任何圖標，可按喜好及攝影習慣自行設定，加上強化版觸屏互動式功能表令相機操作更為直觀舒適。在拍攝相片和影片時，SL3的使用者介面會根據相機的位置自動調整為橫向或縱向佈局，拍攝直度相片及影片更方便。
支援高速無線傳相
SL3相機配備CFexpress B型和UHS-II-SD存儲卡插槽，USB-C介面支援高速資料傳輸、資料共用和充電功能，HDMI 2.1輸出口支援外接顯示器或錄音設備。同時搭載MIMO技術的藍牙和 Wi-Fi 功能，以及Apple「Made for iPhone 和 iPad」認證，可使用USB-C資料線直接連接Apple系列產品。Leica FOTOS應用程式除了可傳相外，亦可無縫傳輸軟件更新。
新出的BP-SCL6電池與分開發售的雙電池充電器，確保有充足電量拍攝。其他配件還包括新版手柄和外置火牛，使用USB-C介面為相機充電。Leica SL3在專門店、官方線上商店和授權經銷商處有售，零售價為$55,500，Leica忠粉值得入手。