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科技
2024-09-08 13:00:00

Lenovo發布AI PC手提電腦　全新ThinkPad系列及自動旋轉屏幕筆電

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Lenovo發布一系列全新AI手提電腦，包括ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura。

Lenovo發布一系列全新AI手提電腦，包括ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura。

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Lenovo在德國柏林舉行的IFA Lenovo Innovation World 2024上，宣布一系列突破性產品，重點介紹全新設計的Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura版，以及創新的Lenovo Auto Twist AI電腦概念驗證。還有採用最新AMD Ryzen AI處理器的ThinkPad T14s Gen 6、全新ThinkBook 16 Gen 7+及搭載Snapdragon X Plus 8核處理器的ThinkBook 16 Gen 7。

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura重量低於1公斤。 ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura採用最新的Intel Core Ultra處理器。

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura

ThinkPad最輕薄的14吋旗艦型號，重量低於1公斤。採用最新的Intel Core Ultra處理器（Series 2），比上一代AI性能提升3倍，提供高達48 TOPS運算能力，未來將支持Microsoft Copilot+ PC功能，並有智能共享及支援等功能。

全新設計的筆記本還選配高級觸控板，結合三按鈕TrackPoint，並擁有高達14吋的2.8K OLED Dolby Vision顯示屏，具備防眩光處理和可切換的120Hz刷新率。提供超過18小時的電池壽命，具備可更換的電池設計。支援Wi-Fi 7，並配備兩個USB-A、兩個 Thunderbolt 4和一個HDMI輸入/輸出連接埠。

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ThinkPad T14s Gen 6 AMD搭載AMD Ryzen AI PRO處理器。

ThinkPad T14s Gen 6 AMD搭載AMD Ryzen AI PRO處理器。

ThinkPad T14s Gen 6 AMD

使用新一代 AMD Ryzen AI PRO處理器，搭載的 「Zen 5」 核心和AMD Radeon TM顯示晶片，支援Copilot+PC體驗。重新設計的散熱管理架構，內置5MP攝像鏡頭，支援Wi-Fi 7和5G sub-6GHz7，包含兩個USB-A、兩個Thunderbolt 4、HDMI連接埠和3.5毫米音效插孔。

提供高達64GB LPDDR5x雙通道記憶體，提供超過17小時的電池壽命。16:10優化顯示的外觀設計，屏佔比達88%，重量為1.3公斤，厚度為16.9毫米。

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7及7+分別搭載不同晶片。

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7及7+分別搭載不同晶片。

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7及7+

另有Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+及ThinkBook 16 Gen 7，前者是一款高階AI筆記本電腦，AMD Ryzen AI 9 365處理器，具備最高50 TOPS的運算能力，同時結合AMD Radeon 880M顯示晶片。配有大型ForcePad、16 吋3.2K顯示屏及Dolby Atmos音響，具備91%的屏佔比，提供超過17小時的1080p影片播放時間。並支援Wi-Fi 7連接，確保快速可靠的網絡連接。

ThinkBook 16 Gen 7則由Snapdragon X Plus 8-core處理器驅動，提供45 TOPS的運算能力，內置AI助手功能。厚度僅16毫米，擁有更大的觸控板和16吋顯示屏，屏佔比高達91.3%。Lenovo Pro Sound配備超線性揚聲器和Dolby Atmos音效。配備硬件啟用的保安功能、操作系統底層的嵌入式安全功能，並透過Microsoft Pluton晶片到雲端技術提供更安全的身份認證和加密服務。

Lenovo Auto Twist AI PC概念備有自動旋轉屏幕。

Lenovo Auto Twist AI PC概念備有自動旋轉屏幕。

Lenovo Auto Twist AI PC

創新的Auto Twist AI PC概念驗證該設備具有業界首創的Auto Twist設計，屏幕具備雙自由度自動旋轉功能，能夠適應多種場景。創新功能包括持續追蹤用戶動作，確保最佳的顯示視角。自然語言語音指令，能自動在不同模式之間切換，例如「關閉筆記本」、「筆記本模式」和「平板模式」增強的安全功能當用戶未有使用筆記本電腦時，智能蓋會自動關閉，以提高安全性。

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura版將於2024年11月開始供貨，主要發售國家為英國、德國、法國、北歐五國及瑞士，預計零售價為2,699歐元。Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 AMD將於11月開始供貨，預計零售價為2,199歐元。Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+將於12月開始供貨，預計零售價為999歐元。Lenovo ThinkBook 16 Gen 7將於10月開始供貨，預計零售價為819歐元。

 

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