Lenovo發布AI PC手提電腦　全新ThinkPad系列及自動旋轉屏幕筆電

Lenovo發布一系列全新AI手提電腦，包括ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura。

Lenovo在德國柏林舉行的IFA Lenovo Innovation World 2024上，宣布一系列突破性產品，重點介紹全新設計的Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura版，以及創新的Lenovo Auto Twist AI電腦概念驗證。還有採用最新AMD Ryzen AI處理器的ThinkPad T14s Gen 6、全新ThinkBook 16 Gen 7+及搭載Snapdragon X Plus 8核處理器的ThinkBook 16 Gen 7。

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura ThinkPad最輕薄的14吋旗艦型號，重量低於1公斤。採用最新的Intel Core Ultra處理器（Series 2），比上一代AI性能提升3倍，提供高達48 TOPS運算能力，未來將支持Microsoft Copilot+ PC功能，並有智能共享及支援等功能。 全新設計的筆記本還選配高級觸控板，結合三按鈕TrackPoint，並擁有高達14吋的2.8K OLED Dolby Vision顯示屏，具備防眩光處理和可切換的120Hz刷新率。提供超過18小時的電池壽命，具備可更換的電池設計。支援Wi-Fi 7，並配備兩個USB-A、兩個 Thunderbolt 4和一個HDMI輸入/輸出連接埠。

ThinkPad T14s Gen 6 AMD搭載AMD Ryzen AI PRO處理器。

ThinkPad T14s Gen 6 AMD 使用新一代 AMD Ryzen AI PRO處理器，搭載的 「Zen 5」 核心和AMD Radeon TM顯示晶片，支援Copilot+PC體驗。重新設計的散熱管理架構，內置5MP攝像鏡頭，支援Wi-Fi 7和5G sub-6GHz7，包含兩個USB-A、兩個Thunderbolt 4、HDMI連接埠和3.5毫米音效插孔。 提供高達64GB LPDDR5x雙通道記憶體，提供超過17小時的電池壽命。16:10優化顯示的外觀設計，屏佔比達88%，重量為1.3公斤，厚度為16.9毫米。

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7及7+分別搭載不同晶片。

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7及7+ 另有Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+及ThinkBook 16 Gen 7，前者是一款高階AI筆記本電腦，AMD Ryzen AI 9 365處理器，具備最高50 TOPS的運算能力，同時結合AMD Radeon 880M顯示晶片。配有大型ForcePad、16 吋3.2K顯示屏及Dolby Atmos音響，具備91%的屏佔比，提供超過17小時的1080p影片播放時間。並支援Wi-Fi 7連接，確保快速可靠的網絡連接。 ThinkBook 16 Gen 7則由Snapdragon X Plus 8-core處理器驅動，提供45 TOPS的運算能力，內置AI助手功能。厚度僅16毫米，擁有更大的觸控板和16吋顯示屏，屏佔比高達91.3%。Lenovo Pro Sound配備超線性揚聲器和Dolby Atmos音效。配備硬件啟用的保安功能、操作系統底層的嵌入式安全功能，並透過Microsoft Pluton晶片到雲端技術提供更安全的身份認證和加密服務。

Lenovo Auto Twist AI PC概念備有自動旋轉屏幕。

Lenovo Auto Twist AI PC 創新的Auto Twist AI PC概念驗證該設備具有業界首創的Auto Twist設計，屏幕具備雙自由度自動旋轉功能，能夠適應多種場景。創新功能包括持續追蹤用戶動作，確保最佳的顯示視角。自然語言語音指令，能自動在不同模式之間切換，例如「關閉筆記本」、「筆記本模式」和「平板模式」增強的安全功能當用戶未有使用筆記本電腦時，智能蓋會自動關閉，以提高安全性。 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura版將於2024年11月開始供貨，主要發售國家為英國、德國、法國、北歐五國及瑞士，預計零售價為2,699歐元。Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 AMD將於11月開始供貨，預計零售價為2,199歐元。Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+將於12月開始供貨，預計零售價為999歐元。Lenovo ThinkBook 16 Gen 7將於10月開始供貨，預計零售價為819歐元。