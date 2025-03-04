Lenovo發布ThinkBook Flip 屏幕可向外摺手提電腦

Lenovo 在初CES 2025，便發佈了一部可捲動屏幕的手提電腦 ThinkBook Plus Gen 6 Rollable，成為全球的首部捲動式屏幕手提電腦。而來到 MWC 2025，Lenovo 繼續在手提電腦上發揮創意，推出 Lenovo ThinkBook Flip，一部屏幕可向外摺的概念手提電腦，當屏幕外摺時可由13.1吋擴大至18.1吋。

ThinkBook Flip屏幕外摺可由13.1吋擴大至18.1吋

Lenovo ThinkBook Flip 活用 OLED 屏幕的柔軟特性，令屏幕可以向外摺，可用範圍大增。當屏幕向外摺時，外屏幕可以延伸或鏡像主屏幕的內容。將屏幕翻上來的時候，原本13.1吋主屏幕便能變成一個18.1吋屏幕。用家亦能把ThinkBook Flip屏幕合上，利用12.9吋的觸控外屏幕來操作。