Lenovo發布ThinkBook Flip 屏幕可向外摺手提電腦

Lenovo 在初CES 2025，便發佈了一部可捲動屏幕的手提電腦 ThinkBook Plus Gen 6 Rollable，成為全球的首部捲動式屏幕手提電腦。而來到 MWC 2025，Lenovo 繼續在手提電腦上發揮創意，推出 Lenovo ThinkBook Flip，一部屏幕可向外摺的概念手提電腦，當屏幕外摺時可由13.1吋擴大至18.1吋。
ThinkBook Flip屏幕外摺可由13.1吋擴大至18.1吋
Lenovo ThinkBook Flip 活用 OLED 屏幕的柔軟特性，令屏幕可以向外摺，可用範圍大增。當屏幕向外摺時，外屏幕可以延伸或鏡像主屏幕的內容。將屏幕翻上來的時候，原本13.1吋主屏幕便能變成一個18.1吋屏幕。用家亦能把ThinkBook Flip屏幕合上，利用12.9吋的觸控外屏幕來操作。
ThinkBook Flip為概念機 未必推出市場
規格方面，ThinkBook Flip 用上 Intel Ultra 7 系列的處理器、 32GB 的 LPDDR5X RAM、PCIe SSD 等等的標準配置。此外，名為 Smart ForcePad 的觸控板亦具備 3 層LED 發光觸控功能，可以顯示數字鍵及媒體控制等操作。
不過這次登場的 ThinkBook Flip 只是一部概念機，Lenovo 官方並沒有公開將其商品化的計劃，所以即使在 MWC 2025 上見到，能否在市場上出售亦是未知之數。
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