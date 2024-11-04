熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-11-04 11:38:35

Lenovo網店限定雙11優惠　手提電腦低至$1111、額外減$500更抵買

分享：
Lenovo網店限定雙十一優惠，多款手提電腦及桌上電腦均有折扣優惠。

Lenovo網店限定雙十一優惠，多款手提電腦及桌上電腦均有折扣優惠。

adblk5

Lenovo網店現正進行11.11雙十一購物節，年度最強折扣多個優惠，當中手提電腦激減至半價，周一更有快閃優惠，手提電腦限量低至$1111，更有額外減$500、$1加購電腦配件等，需要買電腦可以留意返！

Lenovo網店有大量型號電腦享有雙十一優惠。 Lenovo ThinkBook 14 Gen 6折後只需$5000。 Lenovo IdeaPad 1i減至$1998。

多款電腦減價發售

Lenovo雙11超級優惠有手提電腦、桌上電腦及工作站，一系列不同型號有高達5折優惠。ThinkBook 14 Gen 6原價$9200，現減至$5000；ThinkPad E16 AMD G2原價$9100，優惠價$5398；另一款IdeaPad 1i (14", Gen 7)原價$3240，62折後只需$1998。結帳時使用折扣碼「HK1111DEALS」即可獲額外最高$500優惠。

每週一包括11月4日及11月11日均設快閃優惠，手提電腦限量低至$1111；另外亦有每日優惠券驚喜，11月11日前每日首次訪問可獲額外3%優惠。如果是Lenovo Pro商務或EDU教育會員，最高可額外獲85折優惠，消費更送高達$400超市禮券。

adblk6

新推出的ThinkPad X1 Carbon Gen 13，不足1kg的超輕薄的AI PC，性能強大，雖然沒有折扣，但亦可以$1加購USB-C Dock。另外網店亦有其他電腦配件及螢幕高達8折優惠、RAM及SSD升級高達40%優惠等。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 