Lenovo網店限定雙11優惠　手提電腦低至$1111、額外減$500更抵買

Lenovo網店現正進行11.11雙十一購物節，年度最強折扣多個優惠，當中手提電腦激減至半價，周一更有快閃優惠，手提電腦限量低至$1111，更有額外減$500、$1加購電腦配件等，需要買電腦可以留意返！

多款電腦減價發售

Lenovo雙11超級優惠有手提電腦、桌上電腦及工作站，一系列不同型號有高達5折優惠。ThinkBook 14 Gen 6原價$9200，現減至$5000；ThinkPad E16 AMD G2原價$9100，優惠價$5398；另一款IdeaPad 1i (14", Gen 7)原價$3240，62折後只需$1998。結帳時使用折扣碼「HK1111DEALS」即可獲額外最高$500優惠。

每週一包括11月4日及11月11日均設快閃優惠，手提電腦限量低至$1111；另外亦有每日優惠券驚喜，11月11日前每日首次訪問可獲額外3%優惠。如果是Lenovo Pro商務或EDU教育會員，最高可額外獲85折優惠，消費更送高達$400超市禮券。