Lenovo 首部Copilot+PC AI筆電 Yoga Slim 7x 配置強勁一鍵創作

馮盈盈示範使用Lenovo Yoga Slim 7x的Copilot AI功能，輕鬆作畫及製作簡報。

Microsoft的Copilot+PC為最近一大熱話，各大品牌亦有推出自家的AI筆電，Lenovo亦不例外，最新的Yoga Slim 7x採用了最強的晶片、顯示器及喇叭等最強配置。藝人馮盈盈亦親自示範Copilot AI強大功能，由即時翻譯字幕、生成圖像、製作簡報都能一鍵完成。



實用快捷AI功能 作為Microsoft Copilot+PC一員，Lenovo Yoga Slim 7x搭載Snapdragon X Elite處理器，神經處理單元每秒可進行45萬億次操作(TOPS)，加上Lenovo AI Core晶片驅動提高效能。支援Copilot+PC的AI功能同時，耗電量可降低68%，續航力長達22小時。 馮盈盈示範利用Yoga Slim 7x進行多種AI創作，先在小畫家簡單勾畫愛犬，再利用Cocreator以文字詳細描述想要的畫像，不消數秒即可畫出草圖，之後亦能再修飾。另一個實用文書功能是簡報製作，Copilot可將一篇全文字變成一份具有目錄、標題及摘要的簡報，更懂得自行配圖。

觀看影片時，Copilot可將內容即時翻譯，提供英文字幕同步顯示，暫支援44種語言。Clipchamp影片剪輯程式可以一鍵剪片，加入不同風格及特色。這些Copilot+PC的功能，都是在裝置上離線運行，安全性及速度都有保證。 硬件配置出色 機身採用Comfort Edge設計配襯宇宙藍色機殼，14.5吋16:10 3K 90Hz PureSight OLED觸控式屏幕，有1000尼特峰值亮度，支援TUV Rheinland低藍光，清晰可視。 配備FHD MIPI IR鏡頭、4個Voice ID咪高鋒、4個Dolby Atmos Audio揚聲器。1.5毫米鍵程鍵盤配上全新Yoga塗層，改善打字手感，觸控板亦加大至135 x 80毫米。搭載32GB RAM配1TB內存，支援WiFi 7並有3個USB-C接口，售價為$13,998起。

