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科技
2024-12-09 11:49:41

Lenovo 12.12年終購物折　電腦低至半價ThinkPad $4998起（內附連結）

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Lenovo官網現正舉行12.12年終購物折，電腦低至5折。

Lenovo官網現正舉行12.12年終購物折，電腦低至5折。

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如上月Black Friday Cyber Monday未有出手，12月12日就是最後機會購買電腦！Lenovo現正舉行12.12年終購物折，推出多項限時減價折扣，手提電腦低至半價之外，官網獨家優惠有ThinkPad $4998起，消費享高達3% My Lenovo Rewards回贈及送高達$400超市禮券，憑Citi信用卡輸入優惠碼「CITI3OFF」享額外3%折扣及最高額外9折。

Lenovo於12月12日有多款電腦有限定優惠。

Lenovo於12月12日有多款電腦有限定優惠。

電腦限時勁減

官網多款手提電腦都有約6至85折優惠，款式型號眾多，手提電腦及桌上電腦都有價減。精選產品包括ThinkPad E14 AMD G6，原價$9100現減至$5398；ThinkBook 14 Gen 7原價$9400優惠價$5698；Lenovo LOQ 原價$10000，56折後只需$5598。

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12月12日當天更有特別限定價，Yogo 7 2-in-1（14”, Gen 9）平板電腦原價$10998，現只售$7298；商務款式如ThinkPad X1 Carbon Gen 12由$18898減至$14798；抵用可選ThinkPad E16 Gen 2（AMD），原價$10098優惠價$6398。另外還有商務企業優惠、學生折扣、電競優惠等及回贈，詳情可於官網慢慢選購。

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