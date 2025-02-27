Lenovo AI Now功能助學習創作可離線使用　全新筆電平板系列晒冷

Lenovo AI Now功能即將可用於Lenovo手提電腦及平板。

Lenovo推出全新Lenovo AI Now個性化AI助理，建基於Meta Llama 3模型，高度個性化而且可離線使用 ，確保數據隱私的同時簡化任務。當中亦有針對創作的Lenovo Creator Zone，主打圖像生成創建和編輯，Lenovo Learning Zone則通過提供智能的筆記和評估工具，令學習體驗更加智能方便，這些功能更整合至自家Copilot+PC中。

離線人工智能助理 Lenovo AI Now可離線使用AI生成對答，自定個人化知識庫，共作出智能化服務支援。所有操作均在本機執行，確保數據私隱和安全。Knowledge Assistant能利用個人的word/excel/ppt/pdf檔案，從本機文件或OneDrive建立個人知識庫，透過本地大語言模型（LLM）進行搜索、問答、總結和生成。 PC Assistant則可搜索及改變裝置的使用方式及設定，智能設置優化設備、節省電池、快速充電、減少眼睛疲勞或增強音效等，連保養服務問題也可透過Lenovo AI Now即時查詢、專家建議和故障排除，快速解決問題。

Lenovo Creator Zone主要生成及創作功能。

快速生成圖像 Lenovo Creator Zone應用程式已預載在機上，運用自然語言處理技術生成及編輯圖像，但仍需要線上處理。採用Stable Diffusion 3.0，能夠快速根據用戶提供的文字描述、草圖和參考圖像等，每次生成4張相應圖像，大幅提升創作體驗。還有圖像編輯工具包括更改背景、圖像合併、色彩調整等，流暢修改生成的圖像。

提升學習體驗 Lenovo Learning Zone為自家開發的AI工具，可使用AI功能來錄製和轉換文本，總結內容並生成測驗，兼可管理學習材料，在IdeaPad系列產品上可用。 主要功能除了一般的即時錄音和文字記錄、將個人文件和音頻轉換為筆記，最特別是轉換成測驗，創建生成互動測驗，測試用戶對文件關鍵概念和細節的理解，家長和學生最適合。另亦能美化筆記，使用模板將保存的筆記作為圖像，視覺上更加吸引。 最新及旗艦手提電腦一覽

Lenovo Yoga Book 9

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 可轉換式的Copilot+PC，支援自定義、照片分享及存取支援服務，並包括高級OLED顯示效果，同樣可360度反芒設計，售價$17998。

Yoga Slim 9i

Yoga Slim 9i 全球首款配備顯示屏下鏡頭技術的筆記簿型電腦，擁有98%屏幕佔比及4K PureSight Pro OLED顯示屏，電池續航高達17小時，售價$19998。

Yoga Book 9

Yoga Book 9 雙屏OLED可轉換式筆記簿型電腦，配備AI工具，如Smart Note以增強筆記功能及Smart Reader以生成書籍概要。其空中手勢技術使多任務處理在顯示屏上更為流暢，售價$19998起。

Yoga Slim 7i Aura Edition

Yoga Slim 7i Aura Edition 配備Intel Core Ultra 7 258V處理器，AI體驗包括生產力助手、文本和圖像創作以及協作效果，高性能顯示卡支援更快的照片和影片編輯，售價$11498起。

Yoga 7i 2-in-1

Yoga 7i 2-in-1 可轉換筆記簿型電腦，提供14吋及16吋選擇，配備OLED PureSight顯示屏及多功能外形，適合隨時隨地創作，售價$12998起。 IdeaPad Slim 5 15吋版本搭載AMD Ryzen 7000處理器，性能強勁，售價$7998起。 IdeaPad 5 2-in-1 Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14吋) 為二合一可轉換的Copilot+PC，搭載全新的Snapdragon X Plus 8核心處理器，提供出色的AI驅動選擇，售價$7998。

LOQ

LOQ 更新的Lenovo LOQ設備提供Intel或AMD處理器選項，配備NVIDIA GeForce RTX顯示卡，包含15吋型號或桌面電腦型號，售價$7998起。

Legion 7i

Legion 7i 便攜的電競筆記簿型電腦，配備PureSight顯示屏、輕薄設計及良好散熱管理，專為同時兼顧STEM學習及AAA遊戲的玩家而設，售價$17998起。

Legion Go S

Legion Go S 這款手持遊戲設備配備AMD處理器，有與遊戲主機無異的遊戲體驗，以及由PC到手提設備的無縫轉換，售價$5298。 最新平板電腦精選

Idea Tab Pro

Idea Tab Pro 這款智能學習平板電腦，具備一圈OK功能，配備12.7吋144Hz 3K顯示屏及MediaTek Dimensity 8300增強系統性能，售價$3299。

Yoga Tab Plus

Yoga Tab Plus Lenovo首款內置AI Now的平板電腦，配備12.7吋3K抗反射顯示屏、Snapdragon 8 Gen 3處理器，以及AI Note和AI Transcript等智能AI工具，售價$5699。

Legion Tab

Legion Tab 這款便攜電競平板配備8.8吋 2.5K 165Hz PureSight觸控顯示屏、支援光線追蹤和每秒165幀顯示的Snapdragon 8 Gen 3處理器、12GB記憶體及256GB儲存。具備Legion Coldfront Vapor Chamber以實現高效散熱，6550mAh電池以延長遊戲時間。限時隨機附送Legion遊戲控制器，售價$3999。

同場還展出Legion Glasses 2、Legion K510 Mini Pro電競鍵盤及Legion M410無線電競滑鼠等周邊設備。