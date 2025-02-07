Lenovo Legion Tab Gen 3電競平板 8吋屏幕高階效能

想隨時隨地打機，Lenovo新推出的Legion Tab Gen 3，配備Snapdragon 8 Gen 3處理器、165Hz更新率的8.8吋PureSight屏幕及超長續航6,550mAh電量，迷你電競平板之中可說是無敵。

高效能主打電競

電競平板Lenovo Legion Tab Gen 3機身以金屬製成，極有質感，但只有7.79毫米厚及350克，拿上手不覺厚重。套上專用的機套後，抓握更加穩陣，通風孔設計亦很有電競感。這代Legion Tab有比上代大14%的ColdFront Vapor Chamber和3D散熱結構冷卻系統，使用最高效能都只是微暖不發燙。

8.8吋PureSight顯示器有2.5K解析度，屏佔比達87.8%，亮度最高可達900nits，加上Elite遊戲技術與光線追蹤，打機視覺效果華麗奪目。刷新率高達165Hz，試玩賽車及FPS遊戲均流暢不偷格，反應快捷靈敏，非常爽快。