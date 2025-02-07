Lenovo Legion Tab Gen 3電競平板 8吋屏幕高階效能

想隨時隨地打機，Lenovo新推出的Legion Tab Gen 3，配備Snapdragon 8 Gen 3處理器、165Hz更新率的8.8吋PureSight屏幕及超長續航6,550mAh電量，迷你電競平板之中可說是無敵。
高效能主打電競
電競平板Lenovo Legion Tab Gen 3機身以金屬製成，極有質感，但只有7.79毫米厚及350克，拿上手不覺厚重。套上專用的機套後，抓握更加穩陣，通風孔設計亦很有電競感。這代Legion Tab有比上代大14%的ColdFront Vapor Chamber和3D散熱結構冷卻系統，使用最高效能都只是微暖不發燙。
8.8吋PureSight顯示器有2.5K解析度，屏佔比達87.8%，亮度最高可達900nits，加上Elite遊戲技術與光線追蹤，打機視覺效果華麗奪目。刷新率高達165Hz，試玩賽車及FPS遊戲均流暢不偷格，反應快捷靈敏，非常爽快。
內置多項實用功能，包括Legion Space管理遊戲及平板效能，Game Assistant隨時在遊戲中即時調整3種電源模式、遊戲畫面視野等設定。One Vision則可在螢幕上同時開設兩個視窗或App處理多工，一邊瀏覽網頁一邊聽歌等。
配置實用齊全
平板設有雙USB-C連接埠，可以一邊充電一邊使用其他配件，同時支援旁路充電，可避免電池充電發熱，亦可延長電池壽命。容量高達6,550mAh，並支援68W快速充電，長時間使用都不怕冇電。
雖然並非主打攝影，但都有後置13MP及2MP雙鏡頭及前置8MP鏡頭。另有藍牙5.4及Wi-Fi 7連接，可使用超級互聯在裝置間分享檔案，以及利用Lenovo Smart Connect配對，在Lenovo Legion生態系統中與電腦共享內容。
Lenovo Legion Tab Gen 3作為高階迷你平板，12GB+256GB只售$3,999，內附機套及屏幕保護貼，絕對有吸引力。只設日蝕黑一種配色，現可於官網預訂。 查詢：2593 0388