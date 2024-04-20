Lexus LBX全新34萬混能SUV　凌志最細車型滿載動感

凌志Lexus推出全新Compact SUV，命名為LBX，車型細小緊湊。

電動車以外，傳統汽油車仍然有市場。凌志Lexus LBX推出的最新Compact SUV，L代表Lexus，B代表Breakthrough，X代表Crossover。昨日LBX以新姿態於九龍灣陳列室正式亮相，由尺碼、外型至車身顏色都一反Lexus形象。

首見緊湊車型 LBX首次不用品牌特有的TNGA平台，改用跟豐田Yaris Cross相同的Compact車型GA-B平台，更加細小緊湊。車頭採用了全新的「Unified Spindle」設計，引擎蓋與泵把之間的狹縫與左右頭燈無縫銜接，形成連貫的紡錘形狀，無邊框的進氣格柵和引擎蓋、隆起的沙板，車仔細細但運動氣息強烈。 工程師特別調低駕駛者的座位，降低車身重心和高度。車子輪距不長，犧牲了車廂後座空間，坐上去較為狹窄，中間位置幾乎沒有腳位。反而車尾箱容量充足，而且夠深可放入兩個行李。

混能動力配置齊全 車廂內裝方面，以品牌「Takumi」匠人精神設計，用料高質，但設計回歸基本。數碼儀錶板有傳統的圓形速度計，沿用短身的波棍，還有大量實體按鈕，有齊各種無線充電板、USB插頭等，整體感覺較平實低調。中控台搭載9.8吋觸控屏幕，顯示各種控制及動力流向等資料。 全新LBX採用第五代Lexus Electrified Full Hybrid混能科技，搭載1.5公升直列三缸引擎及e-CVT電子無段變速波箱，總馬力135PS，引擎和摩打可輸出120Nm及185Nm扭力，油耗為5.1L/100km。配備G-forces動力控制，能根據駕駛情況智能地調節加速和減速，並設有Eco、Normal及EV 3種駕駛模式可選。 同時引入最新版本的「Lexus Safety System+ 3.0」系統，特設安全離座輔助系統及盲點偵測警示系統，必要時取消打開車門動作。另有一系列的主動式安全系統，包括預警式防護輔助系統、泊車煞車輔助、預警式防護系統附自動煞車輔助等等。