LF2重製版 小朋友齊打交2最快今年聖誕登陸Steam

《小朋友齊打交 2》（LF2／Little Fighter）這款超經典電腦遊戲相信大家小時候也玩過，很多人也知道這款膾炙人口的遊戲是由 2 位香港人合作開發。早在 2021 年時，製作人之一小熊（Marti Wong）就公布著手製作《LF2 重製版》，令香港遊戲玩家一時相當興奮，至今己經過了 3 年，正當大家都以為小熊已經走數時，小熊突然在個人社交平台更新個人近況，表示自己「仍然活著」，而且持續進行 LF2 翻新工作。

小熊在 Facebook 表示《LF2 重製版》的翻新工作仍在進行，然而過去 2 年自己和家人都遇到一些問題從而影響心情，令LF2 翻新版進度停滯不前。除此之外，起初本身打算採用 Unity (C＃) 翻新 LF2，但在單機版完成約 70% 後，考慮到技術及未來潛力等，小熊毅然選擇轉用 JavaScript，因此需要由頭開始編寫新版 LF2 的程式。小熊表示無法聘請繪師翻新所有角色的動作畫面，所以只能自己動手，不過自己已不再年輕，所以進度稍慢，但他強調 LF2 翻新工程每天都有進展。

說到 LF2 的翻新版本進度，小熊表示現在還需要繼續繪製各個角色的形象，以及創建新的關卡及角色。值得一提的是，LF2 的翻新版本將開發 8 機 IP 連線的連線模式，多名玩家同時擠在同一個鍵盤上遊玩的場景將會成為老玩家的獨有回憶。

小熊表示打算在今年聖誕節前在 Steam 發布新 LF2，但他同時亦「戴定頭盔」，表示開發工作有機會出現延遲，所以有機會到了翌年農曆新年或更遲才能發布新 LF2。有興趣的玩家可多留意其社交媒體和 Patreon 頁面的更新。

