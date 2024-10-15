LF2重製版Steam頁面上線 小朋友齊打交2料2025年首季推出

經典格鬥遊戲《小朋友齊打交2重製版》（Little Fighter 2 Remastered，簡稱LF2）日前在Steam頁面上無預警曝光，預計在 2025 年第 1 季推出，童年回憶終於即將回歸！
根據Steam頁面上的發布的遊戲截圖，可以看到熟悉的角色們有了更升級的高解析度角色外觀，遊戲畫面經過完全重繪，以高解析度呈現更精緻細膩的視覺效果。區域網路連線功能也獲得強化，最多可支援 8 台電腦同時連線對戰，讓多人遊戲體驗更加穩定流暢。此外，開發團隊還修復了原版中的一些小錯誤，提升了遊戲的整體穩定性。
除了保留經典元素外，《小朋友齊打交2 Remastered》還計劃在後續更新中加入新的角色和關卡，為玩家帶來更多新的遊戲內容。LF2 Steam頁面上已經公開了升級後的遊戲畫面、主選單、模式選單、按鍵設定等截圖，讓玩家們先睹為快，預計於2025年第1季正式推出。
小朋友齊打交2特點
- 視覺效果增強： 完全重繪的高解析度圖形帶來震撼的視覺體驗
- 本地網絡遊戲改進： 提供最多8機連線的本地多人遊戲體驗
- 更穩定的戰鬥體驗： 通過修復各種小錯誤，遊戲運行更平穩、可靠
- 未來增加的內容： 新角色和關卡將在後續更新中引入