LF2重製版Steam頁面上線 小朋友齊打交2料2025年首季推出

經典格鬥遊戲《小朋友齊打交2重製版》（Little Fighter 2 Remastered，簡稱LF2）日前在Steam頁面上無預警曝光，預計在 2025 年第 1 季推出，童年回憶終於即將回歸！

根據Steam頁面上的發布的遊戲截圖，可以看到熟悉的角色們有了更升級的高解析度角色外觀，遊戲畫面經過完全重繪，以高解析度呈現更精緻細膩的視覺效果。區域網路連線功能也獲得強化，最多可支援 8 台電腦同時連線對戰，讓多人遊戲體驗更加穩定流暢。此外，開發團隊還修復了原版中的一些小錯誤，提升了遊戲的整體穩定性。