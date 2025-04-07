LG全新窗口式變頻冷氣機及多款旗艦家電　提升日常生活體驗

想為家居添置智能電器同時增添時尚氣息，LG有多款焦點家電產品包括全新LG窗口式變頻冷氣機，LG PuriCare AeroBooster升級寵物版空氣清新機及LG PuriCare雙迴轉變頻抽濕機，確保空氣清新。另外亦有全新LG直驅式變頻洗衣機、第二代LG Styler衣物護理機、LG CordZero A9 Air 無線吸塵機等，打造全方位智能家居體驗。

今次主要發布LG窗口式變頻冷氣機，採用R32環保雪種，具備四向氣流循環設計，確保空氣流動均勻。內置多功能濾網，運用銀離子、兒茶素及防蟎技術，有效減少過敏原及細菌。蒸發器與冷凝器採用GoldFin塗層，提高防腐蝕能力。另有濾網清潔提醒燈、內置智能定時器、抽濕及睡眠模式。設有3/4匹、1匹、1.5匹、2匹以及2.5匹多款型號選擇。

毛孩家庭空清機

LG PuriCare AeroBooster空氣清新機推出寵物版，360°全方位過濾系統，當中的Aero V寵物專用濾網由多重過濾層組成，包括Save Plus前置濾網、HEPA濾網、活性成除臭濾網及光觸媒塗層，能高效去除約99.9%小至0.01微米的顆粒物，全面濾除異味、細菌、病毒及過敏原，為寵物家庭提供更潔淨健康的空氣。

特設可將氣流強度提升76.9%的Pet Mode，有效捕捉寵物毛髮，同時配合具備光觸媒塗層的Aero V濾網，提升28%寵物異味過濾效能。配備UVnano技術，有效消滅機內扇葉上的細菌，並搭載 lonizer，中和空氣中的有害物質。

另一款新出的空氣清新機LG PuriCare AeroHit空氣清新機，體積更輕巧，而且同樣有寵物模式。而LG PuriCare AeroFurniture空氣清新茶几則推出全新配色，適合襯托家居不同風格。

