LG全新窗口式變頻冷氣機及多款旗艦家電　提升日常生活體驗

想為家居添置智能電器同時增添時尚氣息，LG有多款焦點家電產品包括全新LG窗口式變頻冷氣機，LG PuriCare AeroBooster升級寵物版空氣清新機及LG PuriCare雙迴轉變頻抽濕機，確保空氣清新。另外亦有全新LG直驅式變頻洗衣機、第二代LG Styler衣物護理機、LG CordZero A9 Air 無線吸塵機等，打造全方位智能家居體驗。
全新窗口式冷氣機
今次主要發布LG窗口式變頻冷氣機，採用R32環保雪種，具備四向氣流循環設計，確保空氣流動均勻。內置多功能濾網，運用銀離子、兒茶素及防蟎技術，有效減少過敏原及細菌。蒸發器與冷凝器採用GoldFin塗層，提高防腐蝕能力。另有濾網清潔提醒燈、內置智能定時器、抽濕及睡眠模式。設有3/4匹、1匹、1.5匹、2匹以及2.5匹多款型號選擇。
毛孩家庭空清機
LG PuriCare AeroBooster空氣清新機推出寵物版，360°全方位過濾系統，當中的Aero V寵物專用濾網由多重過濾層組成，包括Save Plus前置濾網、HEPA濾網、活性成除臭濾網及光觸媒塗層，能高效去除約99.9%小至0.01微米的顆粒物，全面濾除異味、細菌、病毒及過敏原，為寵物家庭提供更潔淨健康的空氣。
特設可將氣流強度提升76.9%的Pet Mode，有效捕捉寵物毛髮，同時配合具備光觸媒塗層的Aero V濾網，提升28%寵物異味過濾效能。配備UVnano技術，有效消滅機內扇葉上的細菌，並搭載 lonizer，中和空氣中的有害物質。
另一款新出的空氣清新機LG PuriCare AeroHit空氣清新機，體積更輕巧，而且同樣有寵物模式。而LG PuriCare AeroFurniture空氣清新茶几則推出全新配色，適合襯托家居不同風格。
回南天必備抽濕機
LG PuriCare雙迴轉變頻抽濕機結合雙變頻技術，提供快速且穩定的濕度控制，並有Y字型及T字型喉管去除鞋履及衣物濕氣，確保衣物保持潔淨衛生。智能感應功能可根據環境濕度自動調節運行模式，減少手動調整，有效防止霉菌滋生。同時空氣經可清洗和重複使用的前置濾網過濾灰塵顆粒，再透過 HEPA級濾網進行更細緻的多層過濾，提升空氣衛生。
輕敲顯示智能雪櫃
LG InstaView對門式雪櫃配備LINEARCooling及DoorCooling+機門送風，均勻且快速分佈冷空氣，延長食材保鮮期，LG Inverter LinearCompressor線性變頻壓縮機能同時降低能源消耗。獨特的「Knock Knock」輕敲顯示技術，只需輕輕敲擊InstaView黑玻璃透視門，無需開門即可查看內部。另設Slim SpacePlus內置纖薄製冰器及UVnano清潔飲水機，實用方便。
新款前置式洗衣機
LG 7公斤1200轉前置式洗衣機以無頂蓋設計打造，專為空間有限的現代家居而設計，高度僅為820毫米，可拆卸的飛頂設計使頂蓋輕鬆拆卸，空間利用更靈活。搭載直驅式變頻摩打，提供妙手6重洗技術，模擬6種不同手勢動作，Steam蒸氣洗滌技術更可有效去除過敏原與細菌。
升級第二代Styler
第二代LG Styler早前已亮相，全新Dual TrueSteam雙重純水蒸氣技術採用天然蒸氣，有效99%殺菌除臭，並透過DUAL Inverter HeatPump雙迴轉變頻熱泵提高效率，將循環時間縮短最快約18分鐘。Dynamic Moving Hanger智慧擺動衣架採用6大精準擺動技術組合（抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平），並增至5個衣架。AI智能偵測技術能根據衣物重量與長度，自動推薦最適合的護理行程。更內建高壓蒸氣掛燙機及折疊式褲線管理器，提供智能衣物護理解決方法。
輕巧多功能無線吸塵機
CordZero A9 Air無線吸塵機僅重1.1公斤，設計纖巧方便靈活操作。配備Smart Inverter Motor智慧變頻馬達，提供強勁吸力，及其五重過濾系統能有效捕捉微細塵埃及過敏原。雙可替換電池設計提供更長的使用時間，另有可水洗的易拆式濾網，包括集塵盒、排氣濾網和粉塵濾網。內置隙縫吸管設計及二合一吸頭，適合不同環境及用途。