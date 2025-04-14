LG全新電視系列登場　OLED及QNED evo AI電視、4K投影機

LG上周發布了2025 OLED evo AI G5及M5電視系列、QNED evo AI電視系列以及CineBeam Q 4K投影機。

LG電子推出多款全新電視，除了早前已亮相的的無線透明OLED電視外，亦包括2025 OLED evo AI G5及M5電視系列、QNED evo AI電視系列以及CineBeam Q 4K投影機，令家庭娛樂系統有更多高階選擇，但全新系列現時售價未定。

全球首部透明電視LG SIGNATURE OLED T。

全球首創透明電視 LG SIGNATURE OLED T為全球首款透明電視，77吋電視採用透明OLED技術，並可一鍵無縫切換至黑色非透明螢幕，搭載LG獨有的自發光像素技術，確保在任何光源下均可呈現完美黑色。更可將螢幕轉變為數碼畫布的T-Objet模式（常開顯示模式）、T-Bar訊息列等，絕對是獨一無二的感官體驗。



畫質效能全面升級 LG OLED evo AI TV G5及M5系列採用第四代OLED電視面板技術，搭載最新α11 AI Processor Gen2，與上一代相比亮度提升了33%，並達到4,000尼特的峰值亮度，為OLED顯示屏的最高紀錄。四層三原色串聯結構，將紅、綠、藍元素分開堆疊，並將藍色元素層數翻倍，從而提升亮度與色彩純度。 這款面板的色彩亮度達到2,100尼特，比上一代提高40%，整體能效也提升了約20%。採用 Brightness Booster Ultimate亮度增強技術（適用於G5和M5）及Brightness Booster亮度增強技術（適用於 C5），透過光線控制演算法提升亮度及高對比度，細節更清晰細膩。 超低反射膜能有效減少內外部的眩光，阻擋高達99%的環境光，純黑畫面獲得UL Solutions認證。即使在500 lux的光照條件下，色彩準確度仍保持99%，色彩還原度達100%。另亦有低藍光技術、無閃爍功能及晝夜節律認證。



AI智能優化升級 全新LG AI Magic Remote上設有AI Button，一按可使用AI Concierge、AI Voice ID、AI Search 及AI Chatbot等功能，可以再作智能搜尋、個人化推介及用戶聲線辨認等。 透過AI Picture Pro及AI Sound Pro實時優化畫質及音效，AI Picture Wizard能透過分析超過 8,500萬種畫面案例，提供個人化的畫質建議，今年更升級至分析多達16億種不同設定組合。新加入的AI Sound Wizard可以分析8,400萬種聲音模式，自動調校最佳聲效。 AI強化遊戲性能 LG OLED evo AI TV G5系列支援4K 165Hz VRR可變更新率，並獲NVIDIA G-SYNC及AMD FreeSync Premium認證，亦達到Clear MR 10,000水平，畫面移動時依然保持清晰，並具備超低延遲、快速反應時間及無撕裂流暢畫面。內建的Gaming Portal及Game Dashboard，可隨時微調設定。

還原色彩及對比度 另一款LG QNED evo AI電視系列，搭載先進的α8 AI處理器Gen2，配合Mini LED背光技術、Dynamic QNED Color Pro及Precision Dimming Pro，提升色彩準確飽和度、畫面亮度及對比度。 QNED Color Pro技術呈現豐富且真實的色調，α8 AI處理器Gen2結合Mini LED技術，達至100%色容量。控制的LED燈提升亮度和對比度，再加上Precision Dimming Pro技術將區域調光提升，實現更精細的對比度控制和亮度，畫面更接近真實視覺。 LG QNED evo AI電視系列亦支援144Hz可變刷新率、AMD FreeSync Premium認證、Dolby Vision with Filmmaker Mode和Dolby Atmos音效，帶來劇院級影音效果。

輕巧4K投影機 同場LG亦發布了4K超高清小型投影機CineBeam Q，手提鐵盒般的極簡設計，內置3-channel RGB激光系統及500 ANS 流明，可投影最高可達120吋的4K UHD畫面。配備3-channel RGB激光系統和DCI-P3 154%色準，視覺效果鮮艷真實。 450,000:1對比度和HDR支援，在日光使用仍然展示出深邃的黑色、銳利的細節以及亮度。配備了自動螢幕調整功能，能夠在幾秒鐘內自動對齊、聚焦並修正扭曲，360度可旋轉手柄增添了靈活性，室內室外均可放置。 搭載LG的webOS系統，可透過Netflix、Amazon Prime Video和Disney+等串流平台，並且擁有HDMI、USB Type-C、AirPlay和藍牙等多種連接選項，並內置喇叭，可隨時隨地投影。官網原價$9980，現優惠價$8980。