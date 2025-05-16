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科技
2025-05-16 16:29:40

LG全新UltraGear 27吋QHD遊戲顯示器　480Hz OLED配DisplayPort 2.1

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LG UltraGear 27GX790A電競顯示器以ＷOLED技術、480Hz刷新率及DisplayPort 2.1連接。

LG UltraGear 27GX790A電競顯示器以ＷOLED技術、480Hz刷新率及DisplayPort 2.1連接。

電競玩家必備高規格遊戲顯示器，才能真正感受遊戲快感。LG新出LG UltraGear 27GX790A電競Mon，配備2560x1440解析度27 吋OLED遊戲顯示器，以ＷOLED技術、480Hz刷新率及DisplayPort 2.1連接，提供強勁遊戲性能與視覺效果。

LG UltraGear 27GX790A OLED遊戲顯示器採用了最新DisplayPort 2.1技術。 具備HDR True Black 400認證、1300nits峰值亮度、480Hz刷新率及0.03毫秒反應時間。

480Hz刷新率優勢

LG UltraGear 27GX790A OLED遊戲顯示器利用MLA+技術，實現了深邃的黑色和增強的亮度，並獲得VESA Display HDR True Black 400認證。最高約1300nits的峰值亮度，98.5%的DCI-P3 廣色域將遊戲環境及細節真實呈現，畫面細膩清晰。

運行480Hz刷新率，以及0.03毫秒反應時間，可最大限度地減少延遲、提升順暢的畫面切換，確保流暢的遊戲體驗，特別適合快速節奏的FPS遊戲。

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LG UltraGear 27GX790A有齊HDMI 2.3、Display Port 2.1及USB 3.0連接。

LG UltraGear 27GX790A有齊HDMI 2.3、Display Port 2.1及USB 3.0連接。

最新DisplayPort 2.1連接

採用了最新DisplayPort 2.1技術，提供比DP 1.4高約67%頻寬，數據傳輸速率亦比DP 1.4提高了約102%，支持更高的解析度、更快的刷新率和更低的延遲。顯示器還支持DSC技術，進一步實現以165Hz顯示5K2K內容。

顯示器亦同時兼容G-Sync和AMD FreeSync Premium Pro，讓玩家可以選擇最適合的變頻刷新率（VRR）技術。配合VESA AdaptiveSync，提供清晰無撕裂的視覺效果。另有白金認證的低藍光、防眩光及低反光技術，減輕長時間使用眼睛疲勞。

LG UltraGear 27GX790A現已預售，建議零售價為$7990。
 

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