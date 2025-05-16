LG全新UltraGear 27吋QHD遊戲顯示器　480Hz OLED配DisplayPort 2.1

LG UltraGear 27GX790A電競顯示器以ＷOLED技術、480Hz刷新率及DisplayPort 2.1連接。

電競玩家必備高規格遊戲顯示器，才能真正感受遊戲快感。LG新出LG UltraGear 27GX790A電競Mon，配備2560x1440解析度27 吋OLED遊戲顯示器，以ＷOLED技術、480Hz刷新率及DisplayPort 2.1連接，提供強勁遊戲性能與視覺效果。

480Hz刷新率優勢

LG UltraGear 27GX790A OLED遊戲顯示器利用MLA+技術，實現了深邃的黑色和增強的亮度，並獲得VESA Display HDR True Black 400認證。最高約1300nits的峰值亮度，98.5%的DCI-P3 廣色域將遊戲環境及細節真實呈現，畫面細膩清晰。

運行480Hz刷新率，以及0.03毫秒反應時間，可最大限度地減少延遲、提升順暢的畫面切換，確保流暢的遊戲體驗，特別適合快速節奏的FPS遊戲。