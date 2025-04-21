LG手機將於6月30日終止系統更新　昔日全球第三退出市場

曾經與三星齊名的南韓電子巨頭LG電子，近日在官網發出正式公告，宣告旗下手機產品的最終服務期限。根據公告內容顯示，所有LG手機的軟件升級服務、更新中心及PC端管理工具LG Bridge，將於2025年6月30日全面終止。此舉標誌着這個曾創下年銷億部紀錄的手機品牌，將徹底退出消費市場，為其24年的行動通訊事業畫下最終句點。
當年僅次於NOKIA與SAMSUNG
回顧LG手機發展史，2006年推出的KG90可謂劃時代之作。創新的滑蓋設計搭配觸控式紅色感應鍵，不僅在全球熱銷超過300萬部，更在中國市場創下單年60萬部銷售佳績。乘着這股氣勢，LG在2008年以1.007億部的年出貨量，一舉登上全球第三大手機品牌寶座，僅次於NOKIA與SAMSUNG，成為南韓科技業的雙雄代表。
然而市場風雲變色，自2015年第二季度起，LG手機業務開始出現季度虧損。儘管後續推出G系列旗艦機與V系列影音手機試圖挽回頹勢，但面對中國品牌崛起與Apple、SAMSUNG的雙重夾擊，連續23季的虧損最終迫使LG電子在2021年4月宣布全面退出手機市場，並於同年7月31日停止生產與銷售。
單靠硬件創新難維持優勢
隨着最終服務期限逼近，現有LG手機用戶需特別注意：
- 系統升級：2025年6月30日後將不再提供安全性更新與功能優化
- 應用支援：預載程式與LG專屬服務（如更新中心）將逐步停止運作
- 資料傳輸：PC端管理工具LG Bridge屆時將無法使用，建議提前備份重要資料
科技分析師李正浩指出：「缺乏後續系統更新將大幅降低設備安全性，建議用戶最遲在2024年底前規劃換機計劃。」尤其對於仍在使用2018年後旗艦機型（如LG V60 ThinQ）的消費者，此過渡期更需留意應用程式的相容性問題。
市場研究機構Counterpoint數據顯示，LG手機市佔率在退出前已跌至不足2%，其戰略撤退雖令人唏噓，卻也反映科技產業殘酷的淘汰賽。正如LG電子聲明所述：「此決定是為了在高速成長領域保持競爭力。」
從 LG Chocolate KG90的觸控革命到G Flex的曲面螢幕創新，LG手機曾多次展現技術前瞻性。然而在快速迭代的行動市場中，單靠硬件創新已難以維持優勢。隨着服務終止日逼近，曾引領手機界風潮的設備終將成為科技史冊中的一頁傳奇。