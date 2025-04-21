LG手機將於6月30日終止系統更新　昔日全球第三退出市場

曾經與三星齊名的南韓電子巨頭LG電子，近日在官網發出正式公告，宣告旗下手機產品的最終服務期限。根據公告內容顯示，所有LG手機的軟件升級服務、更新中心及PC端管理工具LG Bridge，將於2025年6月30日全面終止。此舉標誌着這個曾創下年銷億部紀錄的手機品牌，將徹底退出消費市場，為其24年的行動通訊事業畫下最終句點。

當年僅次於NOKIA與SAMSUNG

回顧LG手機發展史，2006年推出的KG90可謂劃時代之作。創新的滑蓋設計搭配觸控式紅色感應鍵，不僅在全球熱銷超過300萬部，更在中國市場創下單年60萬部銷售佳績。乘着這股氣勢，LG在2008年以1.007億部的年出貨量，一舉登上全球第三大手機品牌寶座，僅次於NOKIA與SAMSUNG，成為南韓科技業的雙雄代表。

然而市場風雲變色，自2015年第二季度起，LG手機業務開始出現季度虧損。儘管後續推出G系列旗艦機與V系列影音手機試圖挽回頹勢，但面對中國品牌崛起與Apple、SAMSUNG的雙重夾擊，連續23季的虧損最終迫使LG電子在2021年4月宣布全面退出手機市場，並於同年7月31日停止生產與銷售。