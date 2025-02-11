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科技
2025-02-11 17:15:00

LG推出全球首部透明4K OLED電視　懸浮影像銳利鮮明超震撼

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LG引入4款創新家居產品，即將於香港發售。

LG引入4款創新家居產品，即將於香港發售。

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LG今日舉行第一季產品展示會，帶來4款創新家居產品，最矚目必數全球首款透明真無線4K OLED電視 —77吋LG SIGNATURE OLED T、第二代LG Styler、全新空氣清新機LG PuriCare AeroBooster以及AeroFurniture夜幕黑空氣清新茶几。

LG第一季產品展示會展出全新LG SIGNATURE OLED T透明電視及LG PuriCare AeroBooster空氣清新機。 LG SIGNATURE OLED T透明電視畫面銳利，同時可見到後方環境。 LG SIGNATURE OLED T的屏幕可自動拉上拉下切換透明和非透明模式。 LG SIGNATURE OLED T可見屏幕之薄。 LG SIGNATURE OLED T後方為中空設計。 LG SIGNATURE OLED T透明屏幕可見度很高。

全球首款透明OLED電視

77吋的LG SIGNATURE OLED T為2025年第一季創新重點產品，突破現有電視技術框架。作為全球首款透明和真正無線的4K OLED電視，超薄透明屏幕可以在透明和非透明模式之間無縫切換，使用遙控器可以將屏幕後層的黑幕拉上拉下，變成透明效果，影像似懸浮在半空中，視覺效果幾震撼。

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LG SIGNATURE OLED T智能電視內置多款App。 LG SIGNATURE OLED T屏幕可變為數碼畫布的T-Objet模式。 LG SIGNATURE OLED T內置多項實用功能。 LG SIGNATURE OLED T下方設有T-Bar訊息列。 LG SIGNATURE OLED T遙控上設有透明模式開關。 Zero Connect Box可為電視作有線連接埠。

全無線連接

電視上只有電源連接口，其他接駁透過Zero Connect Box，實現真正無線連接，盒子可以擺放在電視附近任何位置，不受電線限制。屏幕轉變為數碼畫布的T-Objet模式（常開顯示模式）以及 T-Bar優雅訊息列，美觀實用。由a11 AI處理器驅動，畫面色彩對比度高，不會因為透明而模糊。香港售價及發售日未定，美國定價美金$59999（約港幣$46.7萬），要擁有這部電視除了要有足夠空間位置，也要有一定財力才能入手。
 

LG Styler第二代內外均有升級功能，包括新增高壓蒸氣掛燙機。

LG Styler第二代內外均有升級功能，包括新增高壓蒸氣掛燙機。

LG Styler門後增設折疊式褲線管理器。 LG Styler內置高壓蒸氣掛燙機，可直接燙平衣物。 LG Styler門外設有LCD智慧液晶顯示螢幕。

全新第二代Styler

LG另外重推出全新升級第二代Styler，結合雙重蒸氣衣物護理技術與AI智能偵測，提升衣物護理效能。全新雙重蒸氣衣物護理透過天然蒸氣99%有效殺菌除臭，能迅速去除塵蟎、過敏原、細菌及異味，僅需20分鐘即可完成。

搭載智慧擺動衣架，透過抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平六大擺動技術，有效去除灰塵並溫和呵護各類衣料。內建AI智能偵測技術，可根據衣物重量與長度，自動推薦最適合的護理行程。

今代內建高壓蒸氣掛燙機，三段式高壓蒸氣能迅速撫平衣物皺褶，機門後方的折疊式褲線管理器，可一次過掛燙衣物。第二代LCD智慧液晶顯示螢幕，能優先排序最常用的護理模式，提升使用效率。加上鏡面外觀設計可充當全身鏡，更加好用。

全新LG PuriCare AeroBooster空氣清新機（右）與上一代（左）相比。 LG PuriCare AeroBooster機面屏幕設計簡潔，並有自選顏色氣氛燈。 LG PuriCare AeroBooster可用手機App操控，增設了AI模式。

LG PuriCare AeroBooster

新一代空氣清新機LG PuriCare AeroBooster，外型設計改良變得更高身及纖幼。配備360°全方位過濾系統，可去除約99.9%小至0.01微米的顆粒物、異味、細菌、病毒和過敏原。雙重氣流和清淨增壓技術確保有效的空氣淨化，覆蓋距離可達5.5米，同時具備專用的寵物模式。

配備UV nano技術以去除風扇葉片上的細菌，並具備Al+模式，根據實時空氣質量調整設置以優化能源消耗，更可用LG ThinQ手機App自訂氣氛燈燈光和靜音運行。
 

LG PuriCare AeroFurniture空氣清新茶几新增黑色。 LG PuriCare AeroFurniture几面設有手機無線充電器。

LG PuriCare AeroFurniture

LG PuriCare AeroFurniture結合空氣清新技術與個性化氛圍燈光，几面更可作手機無線充電，新增的夜幕黑配色，適合不同家居格調。配備LG HEPA濾網，實現360°的全方位空氣淨化，去除高達99.9%的空氣污染物及超微細灰塵。UV nano技術也有助於改善室內空氣質量，將風扇葉片上及周圍的病毒和細菌數量降低高達99.99%。

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