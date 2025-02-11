LG推出全球首部透明4K OLED電視　懸浮影像銳利鮮明超震撼

LG今日舉行第一季產品展示會，帶來4款創新家居產品，最矚目必數全球首款透明真無線4K OLED電視 —77吋LG SIGNATURE OLED T、第二代LG Styler、全新空氣清新機LG PuriCare AeroBooster以及AeroFurniture夜幕黑空氣清新茶几。

全球首款透明OLED電視 77吋的LG SIGNATURE OLED T為2025年第一季創新重點產品，突破現有電視技術框架。作為全球首款透明和真正無線的4K OLED電視，超薄透明屏幕可以在透明和非透明模式之間無縫切換，使用遙控器可以將屏幕後層的黑幕拉上拉下，變成透明效果，影像似懸浮在半空中，視覺效果幾震撼。

全無線連接 電視上只有電源連接口，其他接駁透過Zero Connect Box，實現真正無線連接，盒子可以擺放在電視附近任何位置，不受電線限制。屏幕轉變為數碼畫布的T-Objet模式（常開顯示模式）以及 T-Bar優雅訊息列，美觀實用。由a11 AI處理器驅動，畫面色彩對比度高，不會因為透明而模糊。香港售價及發售日未定，美國定價美金$59999（約港幣$46.7萬），要擁有這部電視除了要有足夠空間位置，也要有一定財力才能入手。



LG Styler第二代內外均有升級功能，包括新增高壓蒸氣掛燙機。

全新第二代Styler LG另外重推出全新升級第二代Styler，結合雙重蒸氣衣物護理技術與AI智能偵測，提升衣物護理效能。全新雙重蒸氣衣物護理透過天然蒸氣99%有效殺菌除臭，能迅速去除塵蟎、過敏原、細菌及異味，僅需20分鐘即可完成。 搭載智慧擺動衣架，透過抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平六大擺動技術，有效去除灰塵並溫和呵護各類衣料。內建AI智能偵測技術，可根據衣物重量與長度，自動推薦最適合的護理行程。 今代內建高壓蒸氣掛燙機，三段式高壓蒸氣能迅速撫平衣物皺褶，機門後方的折疊式褲線管理器，可一次過掛燙衣物。第二代LCD智慧液晶顯示螢幕，能優先排序最常用的護理模式，提升使用效率。加上鏡面外觀設計可充當全身鏡，更加好用。

LG PuriCare AeroBooster 新一代空氣清新機LG PuriCare AeroBooster，外型設計改良變得更高身及纖幼。配備360°全方位過濾系統，可去除約99.9%小至0.01微米的顆粒物、異味、細菌、病毒和過敏原。雙重氣流和清淨增壓技術確保有效的空氣淨化，覆蓋距離可達5.5米，同時具備專用的寵物模式。 配備UV nano技術以去除風扇葉片上的細菌，並具備Al+模式，根據實時空氣質量調整設置以優化能源消耗，更可用LG ThinQ手機App自訂氣氛燈燈光和靜音運行。



LG PuriCare AeroFurniture LG PuriCare AeroFurniture結合空氣清新技術與個性化氛圍燈光，几面更可作手機無線充電，新增的夜幕黑配色，適合不同家居格調。配備LG HEPA濾網，實現360°的全方位空氣淨化，去除高達99.9%的空氣污染物及超微細灰塵。UV nano技術也有助於改善室內空氣質量，將風扇葉片上及周圍的病毒和細菌數量降低高達99.99%。