LG CineBeam S輕便短焦投影機 100吋巨幕4K畫質

100吋巨幕震撼

全新CineBeam S投影機，體積僅約110×160×160mm，長方盒子形狀重量約1.9kg，小巧機身節省空間，可在任何牆面帶來大螢幕投影。超短投影技術，8.1cm至39.3cm即可投射約40至100吋畫面，便攜式設計更可輕鬆移動至客廳、睡房或任何空間，變成專屬大銀幕影院。

4K UHD畫質

提供4K UHD 解像度(3,840 x 2,160)，無論投影40吋或100吋畫面，都能呈現銳利細緻的視覺效果。搭載RGB雷射系統，可減少失真、提升亮度並增強真實感。擁有約450,000:1對比度及500 ANSI，在日光明亮環境下亦能保持畫面清晰和色彩準確。約154% DCI-P3廣色域覆蓋率，色彩層次更廣闊準確。不論是高速運動賽事、色彩飽滿的動畫，還是細節豐富的暗黑電影場景，畫面均能清晰呈現。