熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-10-17 04:31:31
日報

LG CineBeam S輕便短焦投影機 100吋巨幕4K畫質

分享：
LG CineBeam S 投影機

LG CineBeam S最短只需8.1cm即可投射畫面。

新一代CineBeam S投影機結合超短投影技術及4K UHD畫質，僅重1.9kg的便攜設計，輕鬆融入香港家居，在有限空間提升家庭娛樂體驗。

 

LG CineBeam S 投影機

四方盒形狀的投影機機身小巧。

LG CineBeam S 投影機

機身後方設有HDMI及兩個USB-C插口。

100吋巨幕震撼

全新CineBeam S投影機，體積僅約110×160×160mm，長方盒子形狀重量約1.9kg，小巧機身節省空間，可在任何牆面帶來大螢幕投影。超短投影技術，8.1cm至39.3cm即可投射約40至100吋畫面，便攜式設計更可輕鬆移動至客廳、睡房或任何空間，變成專屬大銀幕影院。

4K UHD畫質

提供4K UHD 解像度(3,840 x 2,160)，無論投影40吋或100吋畫面，都能呈現銳利細緻的視覺效果。搭載RGB雷射系統，可減少失真、提升亮度並增強真實感。擁有約450,000:1對比度及500 ANSI，在日光明亮環境下亦能保持畫面清晰和色彩準確。約154% DCI-P3廣色域覆蓋率，色彩層次更廣闊準確。不論是高速運動賽事、色彩飽滿的動畫，還是細節豐富的暗黑電影場景，畫面均能清晰呈現。

adblk5
LG CineBeam S 投影機

可直接使用iPhone或Android手機作投屏。

支援各串流平台

搭載LG自家webOS平台，可直接存取Netflix、YouTube、Disney+等串流平台，內建Dolby Atmos立體聲喇叭，聲音清晰立體。配備多項智能功能，包括自動對焦及梯形校正、自動螢幕調整、畫面縮放與移動及牆身顏色調整功能等，簡單設定無須移動機身。 

支援HDMI、USB-C、AirPlay 2及Screen Share等多元連接，亦可插上手提電腦、無線連接手機等。配合全新設計遙控器與LG ThinQ App操控，操作直觀便捷。

LG CineBeam S建議零售價$12,980，早鳥優惠由10月20日至31日，購買即送LG XBOOM Bounce無線喇叭，價值$1,499。

 

查詢：3543 7777

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News