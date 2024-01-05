LG Labs創意匯集CES 真空管OLED音響 露營拖車 搞鬼提前亮相

每年1月的全球科技盛事，CES 2024將於下周在美國拉斯維加斯舉行。搶在展覽前夕，LG已急不及待事先張揚，除預告多款電視產品發表外，更表示LG Labs創新展區的規模將較上屆倍增，並「劇透」展出真空管OLED音響、露營拖車、膠囊咖啡機等搞鬼實驗gadgets，勢必引起全場焦點！

今次展覽的最大亮點，必定是一款結合懷舊情感與最先進顯示技術，呈現嶄新視聽體驗的DukeBox by LG Labs！音響將俗稱「膽機」的經典真空管放大器，融入品牌自家透明OLED面板顯示技術，音箱底部設有前置喇只叭，機頂則有360度環繞聲效，提供身臨其境的音訊體驗。音箱正面用上透明OLED，可通過調節不同透視程度，如欣賞音響播放時真空管的運作狀態、化身屏幕點選曲目或當成顯示屏欣賞電影內容，甚至呈現特別的「壁爐」特效，模擬在閃爍的火焰中窺見真空管，別有一番味道。

Bon Voyage與DUOBO

同場LG還展示Bon Voyage升級版，這是一個客製化的生活空間，旨在將居家生活品質延伸到大自然中。Bon Voyage被重新設計為多功能露營拖車的大小，優化了空間利用率和移動性。車身寬2米、深3.8米、高2.2米，可配備各種家具和電器，包括床、雪櫃、電爐、淨水器等產品，讓用家在任何地方享受舒適生活。

至於去年中旬發表的DUOBO by LG Labs膠囊咖啡機，能夠同時提取兩種不同的咖啡膠囊調配沖製。機身受到太空探索的啟發，屆時展區更會展示DUOBO大型模式，以及太空寵物CUBO，相信會是展覽話題。