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科技
2024-06-06 14:58:57

Linksys亞洲首發Velop Pro 7三頻Mesh WiFi 7路由器　實測網速快兩倍

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Linksys Velop Pro 7三頻Mesh WiFi 7路由器售價為$3,199。

Linksys Velop Pro 7三頻Mesh WiFi 7路由器售價為$3,199。

越來越多流動裝置支援WiFi 7，WiFi 7路由器亦陸續上市，繼Netgear後另一品牌Linksys亦推出Linksys Velop Pro 7三頻Mesh WiFi 7系統Router，價錢更加親民。

Linksys Velop Pro 7為品牌WiFi 7系列中首款產品，速度比WiFi 6快2.4倍。

Linksys Velop Pro 7為品牌WiFi 7系列中首款產品，速度比WiFi 6快2.4倍。

品牌首款WiFi 7路由器

Linksys Velop Pro 7為品牌WiFi 7系列中首款產品，WiFi 7可同時利用5 GHz及6 GHz頻段，提供比WiFi 6快2.4倍，可達11000Mbps速度，可作多個8K或4K視像的無縫串流傳輸、無時延的線上遊戲和快速下載。現時每個家庭平均至少擁有10台連網裝置，絕對有需要升級。 

Linksys Velop Pro 7採用水滴形設計，機頂只設有一粒LED顯示燈。 機背設有一個2.5 Gigabit及4個1 Gbps網絡連接埠。

簡單外觀及設置

Velop Pro 7白色機身採用水滴型簡約設計，相當輕巧，網絡連接埠全位於機背，不分主機衛星。不論用戶的家居大小、形狀或結構，都可享受零WiFi死角，新增節點以進一步擴展覆蓋範圍，一部適合約400呎的家居使用，700呎以上則可配合多部使用。

使用時可以快速設置，不須強制下載應用程式或進行複雜的設置，而且無需訂閱， 數個步驟10分鐘內能完成設置。亦可輕鬆管理路由器，免費使用內置的安全瀏覽功能以保障家人，並為孩子設定上網時間表。Linksys不會追蹤用戶的瀏覽數據、應用程式使用情況及網絡活動，亦不會收集其數據用於人工智能目的。

在網速測試中，以網上行2500M連接Linksys Velop Pro 7並使用Asus Zenfone 11 Ultra。 WiFi 7下載速度為2,308Mbps、上傳2,354Mbps。 使用Linksys Pro 6E MR7500的WiFi 6E路由器連接手機。 WiFi 6E下載速度為1,801Mbps、上傳1,452Mbps。 使用Linksys Velop WiFi 6 SPNMX56的WiFi 6路由器連接OnePlus 12。 WiFi 6下載速度只有1,265Mbps、上傳1,081Mbps。

突破2千Mbps

發布會現場使用WiFi 7與6及6E進行網速比較，以網上行2500M連接手機，WiFi 6下載速度為1,265Mbps、上傳1,081Mbps；Wifi 6E下載速度為1,801Mbps、上傳1,452Mbps；來到WiFi 7下載速度高達2,308Mbps、上傳2,354Mbps，的確比WiFi 6快了接近兩倍。

Linksys透露新未來產品發展，今年第三季將推出支援頻寬10Gbps的Velop Pro 7 10G、第四季推出2.5 Gbps的Velop Micro 7+，並於明年初推出1/2.5 Gbps的Velop Micro 7。Velop Pro 7建議零售價為$3,199，7月15日前於CSL Mobile獨家發售。

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