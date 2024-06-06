Linksys亞洲首發Velop Pro 7三頻Mesh WiFi 7路由器　實測網速快兩倍

Linksys Velop Pro 7為品牌WiFi 7系列中首款產品，WiFi 7可同時利用5 GHz及6 GHz頻段，提供比WiFi 6快2.4倍，可達11000Mbps速度，可作多個8K或4K視像的無縫串流傳輸、無時延的線上遊戲和快速下載。現時每個家庭平均至少擁有10台連網裝置，絕對有需要升級。

簡單外觀及設置

Velop Pro 7白色機身採用水滴型簡約設計，相當輕巧，網絡連接埠全位於機背，不分主機衛星。不論用戶的家居大小、形狀或結構，都可享受零WiFi死角，新增節點以進一步擴展覆蓋範圍，一部適合約400呎的家居使用，700呎以上則可配合多部使用。

使用時可以快速設置，不須強制下載應用程式或進行複雜的設置，而且無需訂閱， 數個步驟10分鐘內能完成設置。亦可輕鬆管理路由器，免費使用內置的安全瀏覽功能以保障家人，並為孩子設定上網時間表。Linksys不會追蹤用戶的瀏覽數據、應用程式使用情況及網絡活動，亦不會收集其數據用於人工智能目的。